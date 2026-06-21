Iván “Súper” Ramírez será la cuarta incorporación de Cerro Porteño

Según información del periodista de ABC Cardinal, Jorge Izquierdo, el lateral Iván “Súper” Ramírez tiene todo acordado para convertirse en la cuarta incorporación de Cerro Porteño para la nueva temporada. El entendimiento entre la directiva azulgrana y el jugador está completamente cerrado, por lo que su oficialización en las redes sociales del club se espera en las próximas horas.

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La llegada del polifuncional futbolista se da justo a tiempo para acoplarse al plantel que comanda el argentino Ariel Holan, en el inicio de la pretemporada del “Ciclón”, que ya puso en marcha los motores en el Yacht y Golf Club Paraguayo, en Lambaré y que continuará con una etapa de alta exigencia y partidos amistosos programados en Argentina.

Iván Ramírez será el cuarto refuerzo de Cerro Porteño; ya está cerrado entre las partes y se anunciará en las próximas horas.



Ya están entrenando:

Lucas Merolla

Alexis Cañete

Agustín Almendra @ABCCardinal - @ABCDeportes pic.twitter.com/JMujGKzlzX — Jorge Izquierdo (@izquierdo010) June 21, 2026

El desembarco de “Super” Ramírez en Barrio Obrero se precipitó tras un cambio de panorama en La Huerta. Con el inicio del nuevo ciclo técnico comandado por Nelson Haedo Valdez, el jugador recibió la notificación de que no será tenido en cuenta. Su salida de Libertad marca el fin de una era notable: el futbolista acumuló 13 temporadas de servicio en el conjunto “Repollero”, repartidas en tres etapas diferentes.

A sus espaldas, el nacido en la capital, arrastra un recorrido sumamente valioso tanto en el plano local como en el exterior. Además de sus años en Libertad, supo vestir las camisetas de Deportivo Santaní, Rubio Ñu y Guaraní en el ámbito local. Su trayectoria también incluye roce en el exigente fútbol argentino, donde defendió los colores de Godoy Cruz de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero, antecedentes que sedujeron al cuerpo técnico azulgrana para sumarlo de inmediato a sus filas.

Reconfiguración en el plantel de Cerro Porteño

La contratación de Ramírez coincide con una profunda renovación en el vestuario de Cerro Porteño. Mientras se aguarda que el nuevo refuerzo ya se acople a los trabajos físicos junto a las otras caras nuevas como Lucas Merolla, Alexis Cañete y Agustín Almendra, la directiva avanza con una importante depuración del plantel.

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En paralelo, se confirmó una lista de bajas que ya fueron notificadas y no forman parte de los entrenamientos. Entre los nombres que deben buscar nuevos rumbos se encuentran Gastón Giménez, Abel Luciatti, Luis “Totín” Amarilla, Rodrigo Melgarejo, Fabrizio Peralta, Harold Santiago Mosquera y Wilder Viera, este último despidiéndose tras la finalización de su contrato. Con este recambio masivo, Cerro Porteño busca moldear un equipo que apunte a competir por el título del torneo Clausura, la Copa Paraguay, además de hacer frente a Palmeiras, con el que quedó emparejado en la ronda de octavos de final de la Copa Libertadores.