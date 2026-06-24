Cerro Porteño
24 de junio de 2026 a la - 14:59

Cerro Porteño, a la espera de la respuesta de Newell’s

El fichaje de Juan Ángel Espínola González (02/11/1994) por Cerro Porteño depende del "OK" de Newell's Old Boys, dueño del pase.
El fichaje de Juan Ángel Espínola González (02/11/1994) por Cerro Porteño depende del "OK" de Newell's Old Boys, dueño del pase.Club Barracas Central

Cerro Porteño aguarda la respuesta del argentino Newell’s Old Boys para contar con los servicios de un arquero paraguayo de nivel de selección.

Por ABC Color

En el proceso de reestructuración del plantel con vistas al cargado segundo semestre futbolístico, Cerro Porteño presentó a Newell’s Old Boys una propuesta de préstamo del arquero paraguayo Juan Ángel Espínola, de 31 años.

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El golero militó últimamente cedido en el Barracas Central, con el que disputó 11 partidos, entre torneo de Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

En el club popular rosarino, el deportista de Ciudad del Este había acumulado 14 presentaciones, en el 2025.

“Entre Cerro Porteño y el jugador existe pleno acuerdo. Solo falta el visto bueno de Newell’s”, comentó a ABC un familiar del atleta, que inició su carrera en Cerro Porteño de Presidente Franco y militó además en Nacional y Olimpia, demostrando un alto nivel, tanto a nivel local como internacional.

Espínola defendió además los colores de Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano de Córdoba, acumulando una experiencia que le permite estar en la consideración de otro grande del fútbol paraguayo.

Juan Ángel fue convocado en varias ocasiones a la selección nacional, en la que debutó en noviembre de 2022, en un amistoso contra Perú.