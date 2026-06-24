Cerro Porteño, a la espera de la respuesta de Newell’s

En el proceso de reestructuración del plantel con vistas al cargado segundo semestre futbolístico, Cerro Porteño presentó a Newell’s Old Boys una propuesta de préstamo del arquero paraguayo Juan Ángel Espínola, de 31 años.

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El golero militó últimamente cedido en el Barracas Central, con el que disputó 11 partidos, entre torneo de Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

En el club popular rosarino, el deportista de Ciudad del Este había acumulado 14 presentaciones, en el 2025.

“Entre Cerro Porteño y el jugador existe pleno acuerdo. Solo falta el visto bueno de Newell’s”, comentó a ABC un familiar del atleta, que inició su carrera en Cerro Porteño de Presidente Franco y militó además en Nacional y Olimpia, demostrando un alto nivel, tanto a nivel local como internacional.

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Espínola defendió además los colores de Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano de Córdoba, acumulando una experiencia que le permite estar en la consideración de otro grande del fútbol paraguayo.

Juan Ángel fue convocado en varias ocasiones a la selección nacional, en la que debutó en noviembre de 2022, en un amistoso contra Perú.