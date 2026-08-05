Malas noticias en Cerro Porteño: El titular que volvió a sufrir una lesión y está fuera de la serie vs. Palmeiras

Alerta Cerro Porteño: Blas Riveros sufrió un desgarro y está descartado para los partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En el día después de un alentador resultado, finalmente el último estudio confirmó una rotura fibrilar de 2 milímetros del lateral izquierdo, que por lo tanto queda fuera de los encuentros contra Palmeiras.

Riveros fue reemplazado en el entretiempo de la victoria 3-0 sobre Sportivo Luqueño por la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. “Sintió una molestia en el posterior, sintió un pinchazo. Tratamos de que aguante hasta el final. Lamentablemente esa es la mala noticia de la noche”, había expresado Ariel Holan en la conferencia posterior.

Riveros no había comenzado el semestre debido a un inconveniente físico. Por la seguidilla de encuentros, con tres fechas del campeonato en solo una semana, el zurdo de 28 años fue baja en la derrota 2-1 con Sportivo Trinidense en La Nueva Olla. La primera aparición fue en Pedro Juan Caballero: arrancó de titular y salió a los 63 minutos en el 1-2 ante 2 de Mayo.

La salida del ex Talleres de Córdoba en el Río Parapití fue una decisión de Holan, quien evitó sobrecargar o exigir al jugador con disputar todo el duelo. Contra el Auriazul de Rodrigo López, el zaguero repitió titularidad hasta que sintió el posterior y acabó sustituido por Guillermo Benítez. En total, solo registra 108 minutos de los 270′ que registra el Azulgrana.

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