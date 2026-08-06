Alexis Cañete: “El objetivo que tengo es pelear los tres campeonatos”

El conjunto azulgrana sabe que enfrente tendrá a un adversario que suele replegarse con eficacia como lo es el Sportivo Ameliano, por lo que el enfoque pasa por la paciencia y la búsqueda constante de desequilibrio: “Estamos analizando en todos los aspectos. Necesitamos cerrar bien las líneas. También no meternos en su juego porque ellos defienden muy bien y lo que nosotros venimos proponiendo es buscar los espacios, proponer uno contra uno, y creo que nos estamos preparando de la mejor manera para lo que se viene”.

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La charla con Ariel Holan y su adaptación al club

Consultado sobre sus primeros diálogos con el estratega al sumarse a la institución y las exigencias para su posición natural, el ex-Nacional destacó la confianza brindada por el cuerpo técnico: “Cuando llegué, lo que me pidió es que primeramente me sienta tranquilo, que esta es mi casa también, que no me preocupe, que haga mi juego, que vea lo que venía haciendo también en Nacional. Muy contento, la verdad que por cómo él viene llevando conmigo eso, siempre me habla y me trata para que yo pueda mejorar cada día y quedarme con ellos también en el equipo titular”.

Respecto al salto de calidad en su carrera al recalar en un gigante del fútbol paraguayo, el defensor aseguró estar a la altura de la exigencia: “Muy bien, realmente, porque sabemos lo que es Cerro Porteño y lo que genera. Vengo preparado para poder enfrentar todo lo que viene y hacerlo de la mejor manera. Lo asimilo muy bien, realmente, porque este es un club muy grande; estoy preparado para lo que venga por delante y vamos a meterle con todo siempre”.

Objetivos claros y la prueba de fuego de cada fin de semana

El zaguero central no ocultó la ambición del plantel en este semestre y subrayó que la mentalidad es competir al máximo en todos los frentes: “Durante estos seis meses, por ejemplo, el objetivo que tengo es pelear los tres campeonatos (torneo Clausura, Copa Libertadores y Copa Paraguay), como el club se lo merece realmente. Vamos día a día. Ahora nos toca Ameliano, después nos toca lo que venga y estamos preparados cada uno. Por algo estamos acá en Cerro Porteño. Estamos preparados y mentalizados en lo que se viene en los tres campeonatos”.

Ante la consulta sobre si cada partido representa un examen para consolidarse en el once inicial y ganarse el respaldo total de la afición, respondió: “Claro que sí. Cada partido es una prueba para cada uno. Vengo mentalizado siempre para dar lo mejor de mí y también para que se sientan tranquilos como el hincha, tanto como el cuerpo técnico y con los compañeros mismos”.

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El horizonte internacional y la seguidilla de partidos

El duelo ante el Palmeiras por la Copa Libertadores ya genera expectativa en el ambiente azulgrana. Analizando las claves para neutralizar al gigante brasileño, Cañete señaló: “Sabemos que Palmeiras es un equipo muy grande y, creo que debemos cerrar las líneas, no dejarles jugar prácticamente. Y también nosotros proponer nuestros juegos, que es lo que sabemos hacer, y estamos confiados que vamos a sacar un resultado positivo”.

Finalmente, al ser interrogado sobre su condición física para afrontar noventa minutos intensos tanto este sábado en el torneo local como en el próximo desafío copero, el defensor reafirmó su plenitud: “Sí, la verdad que sí. Como le dije a todos mis compañeros, vengo preparado y siento que en los partidos que me toque voy a dar siempre el 100%. Y también es un puesto (lateral) en el que ya venía jugando un poquito allá en Nacional, y voy a dar lo mejor de mí; sé que, como le dije a todos mis compañeros, vamos a sacar un resultado positivo ahí”.