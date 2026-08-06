Jorge Morel: “Arrancamos de menos a más y estamos por buen camino”

El arranque de temporada dejó sensaciones encontradas, pero en campamento azulgrana hay confianza en el proceso que encabeza el entrenador Ariel Holan. “Yo creo que arrancamos de menos a más. Estamos por buen camino. Si bien pensamos nosotros partido a partido, como se dice, venimos trabajando en todos los aspectos: físicos, técnicos, tácticos; y yo creo que vamos a ir de menos a más para mejorar siempre”.

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Haciendo una autocrítica sobre lo dejado atrás y los ajustes tácticos pedidos por el estratega, Morel profundizó: “Creo que el semestre pasado, si bien en Copa Libertadores terminamos punteros, creo que el torneo Apertura no lo terminamos de la mejor manera. En la pretemporada trabajamos mucho lo que él (Holan) nos pidió en el tema táctico, porque en el tema físico yo creo que veníamos bien. El tema táctico yo creo que vamos captando las ideas que nos está pidiendo. Si bien no se vio en los primeros partidos, yo creo que de a poco vamos a ir mejorando partido a partido”.

Competencia sana y plantel amplio

Ante la llegada de las nuevas incorporaciones y las rotaciones implementadas en este inicio de calendario cargado, el mediocampista dejó en claro que la prioridad colectiva está por encima de los intereses individuales: “La verdad es que la competencia que tenemos dentro del equipo es muy buena, es muy sana, porque cada uno aporta algo diferente. Los compañeros que se sumaron me sorprendieron porque tienen buen pie, tienen mucha intensidad. Entonces, es muy buena, es muy sana la competencia. Sí, lastimosamente no me tocó arrancar, pero como yo dije el otro día, yo estoy para aportar desde donde sea, me toque desde el banco o arrancando de titular, y todo se da por el bien de Cerro Porteño”.

Sobre la gestión de grupo frente al desgaste físico y la seguidilla de encuentros, añadió: “La verdad que muy bien, porque yo creo que tenemos un plantel amplio; tenemos casi tres jugadores por puesto y por algo estamos en Cerro Porteño. Cada uno que entra tiene que dejar lo mejor por esta camiseta, y yo creo que el que juegue lo va a hacer de la mejor manera y que sea en beneficio para el equipo”.

El foco inmediato y el peso de la Copa Libertadores

Si bien el horizonte azulgrana marca un compromiso internacional de alta tensión frente a Palmeiras, por la ida de los octavos de final programada para el miércoles 12 en territorio brasileño, Morel aseguró que el grupo mantiene la prudencia y la concentración dividida en etapas, priorizando por ahora el encuentro ante la V azulada en La Fortaleza de Villeta.

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Al ser consultado sobre qué debe corregir el equipo para dar pelea en Brasil, el volante analizó: “Yo creo que son distintos partidos. La Copa, como el torneo local, nosotros salimos a proponer, nosotros somos los que llevamos la pelota al campo rival en el plano local; y yo creo que un partido como el de Palmeiras es totalmente diferente. Tenemos que cerrar bien las líneas y tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos”.

Finalmente, ante las pruebas y variantes tácticas que el cuerpo técnico ensaya de cara al certamen internacional, el mediocampista prefirió cederle la última palabra al estratega y blindar el día a día del plantel: “Yo creo que las pruebas que él hace se las guarda para él, porque nosotros seguimos las instrucciones que nos pide dentro del campo de juego y ahí él saca su análisis de qué puede salir bien o qué puede salir mal en ese partido. Pero nosotros pensamos en el día a día y en el partido siguiente. No pensamos todavía en Palmeiras. Sé que ya se viene, pero nosotros tenemos que recuperarnos en el torneo, tenemos que ganar de vuelta y estar peleando ahí arriba”.