Blas Reguera sobre lo que se viene en la vuelta ante Palmeiras: “Va a ser un recibimiento histórico”

Llamado a la unidad y aliento constante

Con las localidades ya habilitadas para el trascendental choque copero, el titular azulgrana hizo un enfático pedido a la afición: “Ya está activa, y quiero aprovechar para decir que esta es la semana: que tenemos todo el pueblo azulgrana, tenemos que estar empujando en positivo, y este miércoles tenemos que, además de llenar La Olla, tenemos que alentar los 90 minutos. Vimos ayer justamente que en el alargue es donde conseguimos el empate; así que la idea es todos juntos trabajar para tener unos 90 minutos, alentemos todo y saquemos ese resultado que tanto estamos queriendo”.}

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Fiesta en las tribunas y recaudos con la pirotecnia

Ante la consulta sobre los recaudos disciplinarios, las posibles multas de Conmebol y la efervescencia que pidió el cuerpo técnico en la previa, el mandamás del Ciclón aclaró cómo planean vivir la fiesta sin descuidar la economía del club: “Sí, así mismo, pero existe manera de hacer hervir La Olla sin entrar en multas; por lo menos, en multas tan altas. Sobre todo, que la gente haga hervir La Olla con los cánticos, con la energía positiva. Tenemos manera también de hacer una gran fiesta siguiendo las líneas, digamos, o por lo menos no saliéndonos tanto de las líneas”.

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Finalmente, ante la expectativa generada en torno al color y los espectáculos visuales que se preparan en las adyacencias del estadio para un encuentro que acaparará las miradas de todo el continente, el presidente cerró con una contundente promesa: “Va a ser un recibimiento histórico, acuérdense de eso”.