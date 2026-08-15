Facundo Tello arbitrará la vuelta ante Palmeiras y revive el polémico recuerdo de 2021

La temperatura de los octavos de final de la Copa Libertadores sube a niveles de máxima tensión en Barrio Obrero. Mientras el plantel de Cerro Porteño ajusta los últimos detalles para el choque decisivo de este miércoles, a las 19:00 en La Nueva Olla, la confirmación del arbitraje trajo consigo un fuerte componente histórico.

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El árbitro argentino Facundo Tello fue designado por la Conmebol para impartir justicia en el duelo de vuelta ante Palmeiras. Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la noticia reavivó el recuerdo en la memoria del hincha azulgrana: Tello es el mismo juez que condujo aquel recordado y polémico encuentro de ida de octavos de final de la edición 2021 frente a Fluminense, también en Asunción.

El antecedente de la edición 2021

Aquella noche de 2021, con el marcador aún en cero, se produjo una de las acciones más discutidas y dolorosas para el “Ciclón”. Tras un centro desde la izquierda de Alan “Coyote” Rodríguez y un leve desvío de Robert Morales, Mauro Boselli quedó de frente al arco, eludió al arquero Marcos Felipe y definió con el arco a disposición para decretar la apertura del marcador.

De manera inmediata, el asistente Julio Fernández levantó el banderín marcando posición adelantada, una determinación que posteriormente fue ratificada por el VAR —comandado en esa oportunidad por los chilenos César Deischler y Eduardo Gamboa—. No obstante, la polémica estalló con las repeticiones televisivas, las cuales evidenciaron de forma categórica que el lateral brasileño Samuel Xavier había quedado enganchado, habilitando toda la jugada.

El escándalo arbitral fue de tal magnitud que la propia Conmebol reconoció públicamente el grosero error y aplicó duras sanciones disciplinarias suspendiendo a los jueces VAR y al asistente de línea. Si bien los informes técnicos de aquella ocasión aclararon que el juez principal no tuvo responsabilidad directa en la manipulación de la toma incompleta que recibió en la revisión tecnológica, la carga simbólica quedó marcada a fuego en el hincha cerrista.

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Un regreso bajo la lupa

Ahora, con el boleto a los cuartos de final de la Libertadores en juego tras el valioso empate 1-1 conseguido en el estadio Nubank Parque, el nombre de Facundo Tello vuelve a aparecer en la órbita de un partido de máxima exigencia para Cerro Porteño. La designación arbitral añade un condimento extra a una serie que de por sí promete máxima fricción, exigiendo tanto al equipo dentro del campo como al cuerpo arbitral una actuación impecable, que no sea el centro de atención por algo negativo como en aquella noche del 13 de julio de 2021.