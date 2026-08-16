Holan y el desafío ante Palmeiras: “Queremos sustentar una mística copera”

Ariel Holan ya tiene la mirada puesta en el próximo gran desafío de Cerro Porteño. Tras la victoria frente a San Lorenzo, el entrenador azulgrana habló de lo que viene y de la preparación para el compromiso ante Palmeiras, donde su equipo buscará avanzar en la competencia internacional.

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Uno de los temas consultados fue la posibilidad de que la serie tenga que definirse mediante tiros penales. Holan considera que esa instancia requiere tanto preparación como personalidad.

“Una parte no tengo duda que es práctica y una parte es la personalidad para que cuando vos vas a patear con el estadio a reventar y jugando cosas importantes tengas la personalidad para patear”, explicó.

El entrenador considera que todos los futbolistas deben prepararse para esa eventualidad y que también se deben estudiar las características del arquero rival.

“No tengo dudas de que hay que practicarlos, pero haciendo también esa salvedad. Por eso lo mejor es que lo practiquen todos y también hay estrategias para patear los penales en función de las características del arquero que vas a enfrentar”, señaló.

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Gatito, Piris y Matías Pérez

Holan también actualizó la situación de algunos jugadores que podrían ser importantes para el próximo compromiso.

Sobre Riberto “Gatito” Fernández, explicó que el arquero sufrió un fuerte cuadro gripal que le impidió entrenar y hasta integrar el banco de suplentes ante San Lorenzo.

“Tuvo una gripe tremenda que lo tumbó. El jueves, cuando volvimos, ya había dicho que no se sentía muy bien. El viernes a la mañana nos mandó un mensaje con una voz de ultratumba, mucha temperatura toda la noche”, relató.

El técnico señaló que esperan su recuperación entre hoy y mañana.

En cuanto a Robert Piris da Motta, indicó que está evolucionando favorablemente y que realizó trabajos con los kinesiólogos. También habló de Damián Bobadilla, quien sufrió un inconveniente en el psoas luego de una caída, pero cuya evolución es positiva.

Respecto a Matías Pérez, explicó que presenta una pequeña molestia relacionada con una lesión anterior en el sóleo y que, por tratarse de una zona delicada, están actuando con precaución.

La hinchada, un jugador más

Holan también aprovechó para pedir el apoyo de la afición azulgrana para el próximo compromiso.

“Para nosotros el aliento de la gente es fundamental en un partido así y, fuera de chiste, es un jugador más”, manifestó.

Sin embargo, pidió que la pasión se traduzca en aliento y en un comportamiento ejemplar durante el encuentro.

“Tenemos que tener un comportamiento ejemplar y que esa pasión desbordante que uno dice, uno hirviendo, sea con la altura de lo que los hinchas de Cerro lo saben hacer, que es alentar como locos y tener una noche tranquila independientemente del resultado”, expresó.

Los tres pilares del proyecto

En otro momento de la conferencia, Holan explicó cuáles son los tres pilares sobre los que pretende sustentar su gestión al frente de Cerro Porteño.

El primero es construir una “mística copera” en una institución con una larga historia internacional.

“Uno es que el club pueda cimentarse sobre una mística copera. Cerro es uno de los clubes con más participación y para nosotros tiene que ser natural llegar a estas instancias”, afirmó.

El segundo pilar está relacionado con los juveniles, aunque volvió a aclarar que no pretende acelerar sus procesos.

“El tema de los juveniles para mí es importantísimo, pero no por eso hoy insisto en apurarlos y adelantar procesos. Cuando yo los vea y es lo que a mí me gusta como entrenador, juegan”, sostuvo.

Y el tercer aspecto apunta directamente al crecimiento futbolístico del equipo: mejorar la posesión de la pelota y la producción ofensiva.

“Me desvela el crecimiento del equipo en la posesión del balón. Nosotros ya sabemos que defendiendo somos gladiadores y que seguimos tratando de enaltecer lo que todo el mundo futbolístico aprendió a respetar, que es la sangre y la pasión guaraní”, expresó.

Holan considera que Cerro debe agregarle a esa fortaleza defensiva un mayor contenido futbolístico para competir contra rivales de jerarquía.

“Hay que agregarle un contenido futbolístico que nos lleve a competir no solo con pasión defensiva, sino tratando de a poco de mejorar el desarrollo futbolístico del equipo en la posesión del balón”, apuntó.

Finalmente, destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos y volvió a convocar a los hinchas para el próximo desafío.

“Cuanto mejor juguemos al fútbol, cuanto más tengamos una posesión cercana... se vacía. Por eso el apoyo de la gente. Creo que el equipo se lo ganó, lo merece porque se vacía y nos vamos a vaciar. Así que vamos con todo”, concluyó.