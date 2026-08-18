Iturbe y la revancha con Palmeiras: “Practicamos penales, pero pensamos ganarlo en cancha”

Cerro Porteño disputa el miércoles la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Barrio Obrero recibe a Palmeiras en busca de la clasificación: después del 1-1 en São Paulo hace una semana, el Azulgrana define la llave en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. El ganador enfrenta en cuartos al vencedor de Liga de Quito vs. Mirassol (1-1).

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Juan Manuel Iturbe analizó el partido en la conferencia previa y apuntó a la ansiedad. “Estamos manteniendo una calma importante. Siempre decimos que no nos gane la ansiedad para llevar todo por delante. Será un partido complicado pese a que no están en buen momento. Es un partido de Copa Libertadores, hay que estar calmo y ser inteligentes a la hora de jugar”, expresó.

“Hay que estar tranquilos, sabiendo que nuestra gente nos apoyará. Sabemos que el estadio estará repleto y esa presión tenemos que hacerla a Palmeiras. Estamos más que mentalizados que tenemos que dar guerra en casa. No nos tiene que ganar la ansiedad, hay que estar tranquilos y hacer nuestro juego”, añadió el experimentado atacante, que está a disposición de Ariel Holan.

Cerro Porteño y una hipotética definición por penales ante Palmeiras

Juan Manuel Iturbe fue consultado sobre una hipotética definición por penales contra Palmeiras. El Ciclón no convirtió los últimos dos remates que ejecutó desde los 12 pasos: Pablo Vegetti en la derrota 1-0 con Sportivo Ameliano y Jonatan Torres en la victoria 1-0 sobre Sportivo San Lorenzo, ambos en el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Iturbe reveló que los jugadores practicaron tiros desde el punto penal, pero aseguró que el objetivo es “ganarlo en cancha”. “Penales si practicamos, pero pensamos ganarlo en cancha”, finalizó el delantero de 33 años, que registra 17 partidos, 4 goles y 1 asistencia entre todas las competencias de la temporada.