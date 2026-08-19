Cerro Porteño vs. Palmeiras: Los 25 convocados de Ariel Holan

Cerro Porteño disputa hoy el partido más importante del año: la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio. El Ciclón de Barrio Obrero busca el boleto a la próxima instancia: la serie está igualada después del empate 1-1 en São Paulo hace una semana. El partido es a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla.

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A horas del encuentro, el club reveló la lista de convocados para el choque frente al Verdão de los paraguayos. El entrenador Ariel Holan citó a 25 jugadores: no están Matías Pérez ni Cecilio Domínguez, descartados por lesión, pero sí aparecen Robert Piris da Motta y César Bobadilla, quienes están recuperados. Además, fue llamado Lucas Merolla, quien fue titular ante San Lorenzo.

Cerro Porteño: Los 25 convocados vs. Palmeiras