Cerro Porteño
19 de agosto de 2026 a la - 12:22

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Los 25 convocados de Ariel Holan

Cerro Porteño enfrenta hoy a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ariel Holan convocó a 25 jugadores.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa hoy el partido más importante del año: la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio. El Ciclón de Barrio Obrero busca el boleto a la próxima instancia: la serie está igualada después del empate 1-1 en São Paulo hace una semana. El partido es a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla.

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A horas del encuentro, el club reveló la lista de convocados para el choque frente al Verdão de los paraguayos. El entrenador Ariel Holan citó a 25 jugadores: no están Matías Pérez ni Cecilio Domínguez, descartados por lesión, pero sí aparecen Robert Piris da Motta y César Bobadilla, quienes están recuperados. Además, fue llamado Lucas Merolla, quien fue titular ante San Lorenzo.

Cerro Porteño: Los 25 convocados vs. Palmeiras

  1. Manuel Roffo
  2. Álvaro Espínola
  3. Jorge Morel
  4. Fabricio Domínguez
  5. Juan Manuel Iturbe
  6. Guillermo Benítez
  7. Lucas Quintana
  8. Iván Ramírez
  9. Gabriel Aguayo
  10. Ariel Gamarra
  11. Pablo Vegetti
  12. Gustavo Velázquez
  13. Alexis Cañete
  14. Junior Fernández
  15. Robert Piris da Motta
  16. Jonatan Torres
  17. Carlos Franco
  18. Ignacio Aliseda
  19. César Bobadilla
  20. Marcelo Chaparro
  21. Freddy Noguera
  22. Josué Servín
  23. Mateo Klimowicz
  24. Lucas Merolla
  25. Carlos Chena