Conmebol permitió a Cerro los fuegos pirotécnicos desde la...

Cerro Porteño prepara un gran recibimiento en la noche de Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras. El club recibió la autorización de la Conmebol para fuegos artificiales y gases de neón, confirmó al Cardinal Deportivo el comisario Isidro Benítez. “Conmebol autorizó los lugares en los que está permitido el tema del explosionamiento”, expresó el Sub - Jefe de Eventos Deportivos.

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La comisión directiva del Ciclón solicitó la utilización de pirotecnia al ente rector del fútbol sudamericano, que aceptó al pedido en la reunión de seguridad. “Con los fuegos artificiales fuera del anillo de seguridad no hay sanción de la gente de Conmebol. Hay ciertos objetos permitidos que la Conmebol habilitó a la gente de Cerro Porteño para el recibimiento”, añadió.

FUEGOS ARTIFICIALES FUERA DEL PERÍMETRO POLICIAL 🎇❌



Los preparativos del recibimiento de Cerro Porteño fueron retirados de las calles cercanas a la Nueva Olla. Vecinos expresaron su malestar y el comisario Isidro Benítez recordó que los explosivos están prohibidos en eventos… pic.twitter.com/DFqnoKT36A — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 19, 2026

“Para todos encuentros internacionales, el club local tiene cinco días hábiles antes del partido por nota a la Conmebol. Habrá fuegos pirotécnicos en la Ollita y gases de neón en la zona de Platea”, mencionó el comisario Benítez. DE esta forma, habrán fuegos artificiales y gases de neón de colores rojo y azul para el ingreso de los jugadores al campo de juego.

Por reglamento en los certámenes de la Conmebol, está prohibido la utilización de fuegos artificiales en el interior de los estadios. En 2019, Cerro Porteño fue sancionado por el recibimiento ante River Plate en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En consecuencia, jugó sin público contra Universitario en la Fase Preliminar de 2020.