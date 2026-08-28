Gustavo Costas: “Me gusta cuando el jugador siente, no solamente que pensemos en la plata”

Desafío, pertenencia y pasión por encima de todo

Al ser consultado sobre los motivos de su elección, el argentino reveló que priorizó el vínculo afectivo con la institución por sobre otras ofertas del mercado: “Me gustó el desafío. Tenía otras oportunidades y uno era un equipo que estaba en la Copa, pero me gusta el desafío. Y cuando vos tenés un cariño grande —me había pasado con otro equipo— no me importaba la plata, no me importaba nada. Me gusta el desafío, me encanta el desafío y poder levantarlo, y el cariño que yo tengo a Cerro. Yo pasé dos años y medio, la verdad que habíamos armado un grupo que era espectacular; yo siempre lo cuento, eran más hinchas que los hinchas que estaban en la tribuna, porque eran todos chicos salidos con esa pertenencia y eso es lo que tenemos que transmitir también”.

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Asimismo, enfatizó la importancia de conectar con el sentimiento del hincha azulgrana: “Yo amo el fútbol; a mí me gusta cuando el jugador siente, no solamente que pensemos en la plata —como a mí también me pasa—, de sentir que hay mucha gente que viene, que sufre, que llora, que después no quiere ir a trabajar porque perdió el equipo. Entonces tenemos que pensar en todo eso. El sentido de pertenencia que tenía ese plantel, 2005, era espectacular. Y se tienen que dar cuenta todos los jugadores que están hoy de adónde están: no están en un equipo cualquiera, sino que están en un equipo grande, que es familia, y que hay que levantarlo como sea”.

GUSTAVO COSTAS, ENTRENADOR DE CERRO PORTEÑO



🗣️"Cuando vos tenes algún cariño grande, no importa la plata, me gusta el desafío, el cariño que le tengo a Cerro"



🗣️"El sentido de pertenencia que tenía el plantel del 2005 era espectacular, y todos los jugadores que están hoy deben… pic.twitter.com/xqZd0gz3R6 — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 28, 2026

Radiografía del plantel y la urgencia de resultados

Frente a la consulta sobre el nivel actual con el que se encontró tras estos primeros días de trabajo, el estratega respaldó a sus dirigidos, aunque reconoció que el margen de error es mínimo debido al calendario: “Sí, tenemos un gran plantel. Yo pienso que tenemos un muy buen plantel. No lo digo para quedar bien, capaz que no están funcionando como uno espera, pero bueno, tenemos que trabajar. No voy a poner como excusa esto, pero tenemos 48 horas, casi, y más que algunos jugaron ayer. Pero esto comienza. Yo, mis equipos... tenemos para levantar y sí, capaz que llevará su tiempo. Hay que acortar los tiempos porque no nos va a dar mucho si queremos pelear este campeonato. Así que yo quiero equipos intensos, equipos que dejen todo en la cancha”.

OFICIAL | Gustavo Costas es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️🔵🔴



¡Bienvenido de vuelta al Barrio, Profe Costas! 🏟️🔥⚽ pic.twitter.com/OkNJYDMwE5 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 28, 2026

Finalmente, restó dramatismo al esquema táctico y priorizó la recuperación anímica y física del grupo: “Después vamos a decir si jugamos con línea de tres, con línea de cuatro, con línea de cinco... eso no importa. Lo que importa es el grupo, ponerlos bien, ponerlos bien físicamente, y que hoy lo más importante es que como ayer —creo que pasó ayer, que se ganó—. Hoy es fundamental eso: que los chicos vayan recuperando esa confianza y, bueno, por eso hay que dársela entre todos”.