Gustavo Costas: “Este es el desafío que me gusta porque soy de ponerme la vara siempre alta”

El experimentado estratega argentino Gustavo Adolfo Costas Makeira, de 63 años, asumió las riendas del Ciclón en un momento complejo, pero dejó en claro que su vínculo con el país y su mentalidad ganadora son los pilares de este nuevo ciclo.

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El técnico no ocultó su entusiasmo por asumir este reto y se dirigió directamente tanto a la hinchada como a los dirigentes, apelando a la unidad institucional para enderezar el rumbo del equipo. “Me siento contento; le doy las gracias por venir a buscarme en este momento. Capaz que no es un momento bueno en el equipo, pero ustedes saben —no lo digo porque vengo ahora— el cariño que yo tengo a este país. Siempre lo digo: capaz que me van a decir que estoy viejo y digo siempre lo mismo, pero fue el país que me abrió las puertas para trabajar. Fue el primer país de acá”.

Recordando sus antecedentes profesionales y su especial afecto por el suelo paraguayo, Costas rememoró hitos de su carrera y el título de la Copa Sudamericana obtenido con Racing de Avellaneda, en el estadio General Pablo Rojas: “Yo había dirigido en Racing en el 99, pero cuando empecé a trabajar verdaderamente fue acá cuando vine. Por eso estoy agradecido, y a todo el pueblo paraguayo también. Primero porque saben que logramos algo importante justo en La Olla: cuando sabíamos que íbamos a jugar acá, dije «no podemos perder esta final, la vamos a ganar». Y agradecerle a todo el pueblo paraguayo el trato que tuvieron con mi familia racinguista”.

GUSTAVO COSTAS, ENTRENADOR DE CERRO PORTEÑO



🗣️"Este desafío me encanta, son de los desafios que me gustan. No vine para pasar un año acá, vinimos para levantar a Cerro, entre todos"



🗣️"Le pido a la gente que venga y apoyen, a los jugadores, y principalmente al escudo. El escudo… pic.twitter.com/f1j5GIyBej — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 28, 2026

Un desafío con la vara alta y pedido de unión

Consultado sobre las expectativas y los objetivos al frente del plantel principal, Costas enfatizó que su llegada responde pura y exclusivamente a la ambición deportiva, exigiendo el compromiso de todos los sectores del club: “Estoy contento; teníamos que hacer otras cosas para irnos, pero este desafío me encanta. Este es el desafío que me gusta porque ustedes saben cómo soy: de ponerme la vara siempre alta. Que no vine para pasar un año acá porque mi mujer es paraguaya, porque tengo muchos amigos. Vengo para levantar; que no lo voy a levantar yo solo ni mi cuerpo técnico, lo vamos a levantar entre todos. Bueno, se lo dije al presidente el primer día que estuvimos y se lo dije recién a toda la comisión: esto entre todos, todas las patas tienen que estar juntas, todo tiene que estar para adelante. Y le pido a la gente que también, que vengan, apoyen más que nunca a los jugadores, a todo y principalmente al escudo”.

Haciendo autocrítica sobre el pasar futbolístico del equipo, el flamante DT reconoció la mala racha de resultados, valoró el esfuerzo realizado por los futbolistas en los últimos compromisos —como el duelo ante Palmeiras— y enfatizó que la institución está por encima de cualquier nombre propio: “El escudo está por arriba de todos, de todos los nombres: del mío, del presidente, de los jugadores; y tenemos que hacer todo. Estamos en un momento no bueno, hay que reconocerlo, no se han dado unos resultados. A veces contra Palmeiras yo lo vi y yo pienso que fue un partido que yo pensé que Cerro lo iba a dar vuelta, pero lo perdió y dejó todo adentro. Pero bueno, hay que levantarse ahora; nunca hay que tirar la toalla y hay que ir con fe y todos juntos”.

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Para cerrar, el estratega hizo hincapié en la importancia de la cohesión grupal citando ejemplos de éxito a nivel nacional e internacional, y rogó el acompañamiento de absolutamente todos los colaboradores de la institución para devolver al Ciclón a lo más alto: “Cuando estamos juntos —me pasó en Argentina, vino a la selección, la primera vez que vi a Argentina, todo un país que lloraba en los partidos cuando los ganaba sobre la hora, cuando lo ganó a Inglaterra— ¿pero por qué? Porque estábamos todos juntos y eso lo pasaron. Y uno a veces dice «¿qué boludez es esa?». No es una boludez: cuando estamos juntos podemos sacarlo y ahora lo necesitamos más que nunca: al hincha, a toda la comisión directiva, a todos, a los que trabajan acá en la cocina, los que limpian la cancha... necesitamos que estemos todos juntos para poder llevar a Cerro a lo más alto. A eso vinimos”.