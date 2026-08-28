Nelson Cabrera: “Muy contento por los jugadores, hicieron un gran trabajo, se lo merecían”

Consultado sobre las sensaciones tras la clasificación y cómo encararon este compromiso bisagra, Cabrera valoró la entrega de sus dirigidos: “La verdad que muy contento, muy contento por todo lo que representó para nosotros este partido; muy contento por los jugadores, creo que hicieron un gran trabajo, se lo merecían. Hablábamos antes de que se podía empezar a construir lo que tanto se anhela con un primer paso y ese primer paso lo teníamos que dar hoy. Ellos lo hicieron. El partido fue muy difícil, muy intenso, ante un muy buen rival; así que eso hay que destacar también”.

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Asimismo, el estratega interino se refirió al proceso de transición y al arribo del nuevo cuerpo técnico, expresando su total predisposición para colaborar con el advenimiento de Costas: “La idea ahora es, en esta etapa de transición, hacer lo más cómodo posible para el profe Gustavo, que se está acoplando; un gran profesional, lo conocemos todos. Le tengo un profundo respeto y un gran cariño, personalmente hablando. Así que nosotros, desde nuestro lugar, desde todas las estructuras de formativas, estamos prestos y listos para poder aportar en lo que se necesite”.

El partido dejó además la fuerte presencia de jugadores de la casa en el once inicial y en el cierre del encuentro, un motivo de orgullo institucional que refleja el trabajo de las divisiones formativas y el respaldo de los referentes: “Nos llena de orgullo porque es resultado de un montón de trabajo, de un montón de personas que están detrás que de repente no aparecen, pero que es una estructura bastante sólida, bastante fuerte, que sabe a dónde apunta. Hoy arrancamos con seis canteranos, terminamos con seis canteranos y hay más chicos tratando de mostrarse también, buscando un lugar. Y eso se sostiene con la ayuda de los grandes, de los más experimentados, que son, antes que grandes profesionales, excelentes personas. Se necesita de ellos, se necesita de esa guía”.

🔵🔴"Muy contento por todo lo que representó para nosotros este partido, creo que los jugadores hicieron un gran trabajo porque el partido fue muy difícil e intenso", comentó Nelson Cabrera, luego de vencer a Resistencia por #CopaParaguayAPF. pic.twitter.com/ndBgdSe59N — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 28, 2026

Para cerrar, remarcó la calidad del plantel y la mentalidad positiva con la que afrontan lo que resta de la temporada, reconociendo el esfuerzo conjunto de todo el grupo de trabajo que acompañó desde las formativas: “Esperemos que ahora las cosas se puedan dar de manera positiva. En cuanto a resultados, nosotros nunca dudamos de la calidad humana primero y la calidad deportiva del plantel con que cuenta el club. A veces los resultados se dan, otras veces no, pero la idea es seguir insistiendo, seguir dando lo mejor. Creo que en esto no hay secretos, hay que seguir para adelante, siempre con optimismo, siempre con positivismo, aprendiendo de los errores y potenciando las cosas buenas que tenemos como grupo y como institución”.

Por último, el DT interino reflexionó sobre la ilusión con la que encararon este desafío y el compromiso inquebrantable de seguir colaborando desde el lugar que les toque: “Vinimos un grupo de trabajo con mucha ilusión para representar a la institución. Teníamos que estar a la altura y detrás de nosotros un montón de gente de formativas que vino a apoyar, que vino a alentar. Así que, desde ese lado, nos sentimos orgullosos de formar parte de todo esto y nos invita a seguir creciendo, a seguir dando lo mejor, a seguir aportando desde el lugar donde nos toca estar. Así que a disfrutar el día de hoy y ya seguramente mañana estaremos nuevamente al pie del cañón para poder seguir nuestro camino y poder seguir aportando en lo que se pueda”.