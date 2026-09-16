Cerro Porteño: el capitán, listo para retornar

Caracterizado por su regularidad, Víctor Gustavo Velázquez se perdió el juego de Cerro Porteño de la décima ronda del Clausura 2026 contra Guaraní (1-1), debido a una lesión muscular que no fue de gravedad. La ausencia del capitán fue más bien por precaución.

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Con el mundialista disponible, la interrogante es quién dejará el puesto para el regreso del “Capi”. La respuesta la tiene el entrenador, el argentino Gustavo Costas.

Contra el Cacique, la línea de tres zagueros del Ciclón estuvo compuesta por Alexis Cañete, Lucas Quintana y Lucas Merolla. A simple vista, el que pasaría al banco de suplentes es el luqueño Cañete, por su perfil diestro, aunque en una consulta popular, es altamente probable que el elegido para que ceda su lugar sea Merolla, que más que nada tiene la ventaja el hecho de ser zurdo.

La presencia de Quintana en la formación no está en discusión, por su condición de canterano y por el alto rendimiento que hace que esté en la vidriera permanente. La expectativa de la dirigencia es que el club pueda contar con un importante la próxima ventana de pases con la transferencia del joven de 21 años.

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La semana se presenta larga para el plantel azulgrana y su conductor. Si bien el rendimiento contra el Legendario no fue bueno, Costas mantendría la base del conjunto.

Luego de los cuatro penales malogrados en forma consecutiva, por los argentinos Pablo Vegetti y Jonatan Torres, ahora el ejecutante 1 de los tiros desde los 12 pasos es Robert Piris da Motta, obviamente si el mediocampista central esteño esté en campo, ya que en la actualidad es pieza de recambio.

El club fijó precios populares de las entradas para el duelo sabatino contra Rubio Ñu, marcado para las 18:30, en la “Capital del sentimiento”.

Las localidades cuestan 10.000 guaraníes en Graderías, 20.000 en Plateas, 60.000 en Preferencias laterales, 80.000 Socios Vip y 150.000 para Vip Benefactor.