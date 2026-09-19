Oficial: Sergio Araújo regresa y ¿suma minutos ante Rubio Ñu?

Cerro Porteño publicó hoy en redes sociales la lista de convocados para el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón está obligado a ganar para intentar reducir la desventaja de puntos con Libertad. El partido empieza a las 18:30, posterior al choque del puntero frente a Sportivo Ameliano, en La Nueva Olla de Asunción.

Lea más: Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo

El club de Barrio Obrero reveló la nómina de citados por Gustavo Costas y la principal novedad es Sergio Araújo. El futbolista argentino es llamado por primera vez en el año después de superar una lesión de rodilla derecha (fue operado en diciembre de 2025) y, una dolencia muscular sufrida en las últimas semanas. El atacante no juega desde la Supercopa Paraguay 2025 (6 de diciembre).

Cerro Porteño: La lista de convocados de Gustavo Costas vs. Rubio Ñu