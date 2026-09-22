Alexis Cañete: ¿Por qué entrenó hoy en Cerro Porteño y todavía no viajó a los Estados Unidos?

Cerro Porteño activó esta mañana en Barrio Obrero con miras al partido (vs. Sportivo Trinidense en Itauguá) por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. De la movilización matutina participó Alexis Cañete, quien es uno de los cinco convocados del fútbol paraguayo para la Fecha FIFA de setiembre-octubre.

Lea más: La tabla: Libertad es único líder y a cuánto están Olimpia y Cerro

Cañete, refuerzo del Ciclón en el mercado de invierno, continúa en el país junto a Hugo Adrián Benítez, otro citado del ámbito local por Gustavo Alfaro, mientras que Santiago Rojas, Gastón Olveira y Alan Benítez ya están al servicio del entrenador en la ciudad de Washington D.C., sede del amistoso contra Bolivia (domingo 27, 17:30).

¿Por qué Alexis Cañete todavía no viajó a Estados Unidos?

Alexis Cañete todavía no puede viajar porque no cuenta con la visa. El jugador de Cerro Porteño, en compañía de Hugo Adrián Benítez, realizó la entrevista con la Embajada de Estados Unidos en Asunción. Una vez que reciba el visado, el defensor viaja con el atacante de Nacional. Mientras tanto, sigue entrenando con a las órdenes de Gustavo Costas.