El emergente Chena, con obligado descanso en Cerro Porteño

El volante caacupeño Carlos Rubén Chena Báez, de 19 años, irrumpió recientemente en la Primera de Cerro Porteño, demostrando un buen nivel que le permitió integrar el equipo titular de Gustavo Costas.

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Sin embargo, la secuencia de presentaciones del mediocampista cordillerano en el Ciclón tendrá un obligatorio corte, debido a que el chico llegó al límite de cinco partidos amarillas, que equivale un partido de suspensión.

Cerro Porteño, que deberá recuperar terreno perdido luego de su discreto arranque en el campeonato Clausura, enfrentará el sábado al Sportivo Trinidense, en el arranque de la segunda rueda. El cotejo se desarrollará en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00, con localía de la Cruz amarilla.

Chena lleva apenas seis presentaciones a nivel profesional con “la mitad más” uno, con 506 minutos en campo y un pase gol. ¿Es posible que en seis partidos reciba cinco amarillas? La respuesta es no. Ocurre también se computan las amonestaciones de la Reserva y en la antigua categoría preliminarista, el atletas fue pintado de amarillo en cuatro ocasiones, mientras que estando al servicio del elenco superior, recibió el cartón disciplinario en el reciente duelo contra Rubio Ñu (triunfo por 1-0), quedando automáticamente inhabilitado por una fecha.