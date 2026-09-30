La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Rubio Ñu

Cerro Porteño enfrenta hoy a Rubio Ñu (19:30) por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón de Barrio Obrero busca el pase a la serie de los 8 mejores con el objetivo de conquistar el certamen por primera vez y salvar una penosa temporada en la que puede obtener un beneficio muy importante si Olimpia es bicampeón con la conquista del torneo Clausura 2026.

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Gustavo Costas define la formación en la charla técnica, marcada para las 16:15. El entrenador, que recupera a Carlos Chena, ausente por cinco tarjetas amarillas (4 en juveniles y 1 en primera) en la derrota 2-1 con Sportivo Trinidense en el Luis Salinas de Itauguá por la fecha 12 del campeonato, comunica a quiénes son de la partida recién antes de partir al estadio.

Cuáles son los cambios de Gustavo Costas en la alineación de Cerro Porteño

Por la relevancia de la serie, Costas tiene planificado afrontar el choque ante el Albiverde de Javier Torrente, quien eligió una alineación con mayoría suplentes porque pelea por la permanencia en la máxima categoría. El DT argentino continúa sin contar con Roberto Jr. Fernández (está en Brasil) ni Cecilio Domínguez, quienes están al margen por diferentes lesiones.

En referencia a la última presentación del Azulgrana, en la caída vs. el Triki de José Arrúa para quedar a 8 unidades del líder, Costas realiza dos modificaciones: Chena por Mateo Klimowicz y Fabricio Domínguez Huertas por Derlis Rodríguez. El resto, con Iván Ramírez y Guillermo Benítez de laterales y, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda en el ataque, es el mismo.

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La probable formación de Cerro Porteño vs. Rubio Ñu en la Copa Paraguay 2026

Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Guillermo Benítez; Robert Piris Da Motta, Jorge Morel, Carlos Chena; Fabricio Domínguez, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti