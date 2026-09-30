Cerro Porteño: ¿A qué rival enfrenta si elimina a Rubio Ñu?

Cerro Porteño disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón de Gustavo Costas enfrenta a Rubio Ñu en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. El certamen nacional es la prioridad del Azulgrana después de la derrota 2-1 con Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 y en consecuencia, quedar a 8 puntos del líder Olimpia.

Lea más: Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy

El conjunto de Barrio Obrero concentra toda la atención a la competencia, esquiva desde la primera edición en 2018, no solo como un trayecto a la Copa Libertadores 2027 sino que también, para conquistar un título y tener la posibilidad de jugar por otro, la Supercopa Paraguay, con el propósito de salvar una penosa temporada, en la que un bicampeonato del Decano en Liga es un beneficio.

Cerro Porteño: Si clasifica, a qué rival enfrenta en cuartos de final

Cerro Porteño tiene el camino muy accesible a la primera final de la Copa Paraguay. Entre todas las ediciones, el Ciclón está en un cuadro muy fácil: el rival en octavos de final pelea por la permanencia en la máxima categoría; el próximo adversario, en caso de avanzar, puede descender este fin de semana, mientras que en semifinales, medirá a un equipo de la División Intermedia.

Lea más: Cerro Porteño en la Copa Paraguay: las veces que jugó octavos

Si el Azulgrana avanza enfrentará a San Lorenzo, que superó 2-1 al 4 de Mayo de Capiibary en los octavos de final. El Rayadito está último en la tabla del promedio y puede bajar el sábado si no supera a Guaraní en La Arboleda (16:30). En caso de triunfar, debe esperar que Sportivo Luqueño pierda el lunes con Sportivo Trinidense (16:30) para seguir soñando con un milagro.