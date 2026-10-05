Alerta Cerro Porteño: ¿Gustavo Costas cambia en el arco y ataja...?

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón de Barrio Obrero continua en la pelea por el título, pero no depende de sí: en consecuencia, está obligado a ganar para evitar quedar aún más distante de la cima. El partido empieza a las 19:15.

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Gustavo Costas, quien sufrió la baja por lesión de Blas Riveros, analiza realizar un cambio sorpresa en la formación. El DT argentino estaría tocando la portería por el flojo rendimiento de Manuel Roffo, quien hasta aquí no logró garantizar seguridad en el arco azulgrana. Y el reemplazante del argentino no será Roberto Jr. Fernández.

¿Quién sería el arquero de Cerro Porteño ante 2 de Mayo?

El arquero de Cerro Porteño frente a 2 de Mayo sería Ángel Martínez. El joven de 24 años llegó al Ciclón en el mercado de pases de invierno, durante el Mundial 2026, y debutó el 16 de agosto con Ariel Holan . El guardameta, procedente del Gallo norteño, fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo 1-0 sobre San Lorenzo por la jornada 5 del campeonato.