Blas Riveros, baja contra 2 de Mayo por una lesión de rodilla

Malas noticias para Gustavo Costas a horas del partido de Cerro Porteño por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El entrenador argentino perdió a un futbolista a causa de una lesión para el encuentro frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El cotejo inicia a las 19:15, hora de nuestro país, en La Nueva Olla.

Lea más: Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: A qué hora juega y dónde ver hoy

El jugador nuevamente lesionado es Blas Riveros: el lateral había ingresado en las últimas dos presentaciones del Ciclón. Esta vez, el defensor de 28 años sufrió una distensión en la rodilla derecha y es baja para el choque ante el Gallo norteño. Además, está en duda, por los tiempos de recuperación, para visitar a Sportivo Luqueño el sábado por la ronda 14.