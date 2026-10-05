Cerro Porteño
05 de octubre de 2026 a la - 12:23

Blas Riveros, baja contra 2 de Mayo por una lesión de rodilla

Blas Riveros, futbolista de Cerro Porteño, en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 22 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros, futbolista de Cerro Porteño, en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 22 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Blas Riveros está descartado en Cerro Porteño para enfrentar hoy al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026.

Por ABC Color
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Malas noticias para Gustavo Costas a horas del partido de Cerro Porteño por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El entrenador argentino perdió a un futbolista a causa de una lesión para el encuentro frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El cotejo inicia a las 19:15, hora de nuestro país, en La Nueva Olla.

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El jugador nuevamente lesionado es Blas Riveros: el lateral había ingresado en las últimas dos presentaciones del Ciclón. Esta vez, el defensor de 28 años sufrió una distensión en la rodilla derecha y es baja para el choque ante el Gallo norteño. Además, está en duda, por los tiempos de recuperación, para visitar a Sportivo Luqueño el sábado por la ronda 14.