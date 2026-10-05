Gustavo Costas: “El segundo tiempo fue un desastre, se jugó muy mal”

Del espejismo del primer tiempo al colapso total

El estratega dividió tajantemente el desarrollo del partido. Si bien rescató pasajes de la etapa inicial, lamentó la falta de contundencia y la fragilidad defensiva en el arranque.

“Habíamos trabajado bien en la semana. Habíamos planificado el partido como fue el primer tiempo; el primer tiempo fue un resultado mentiroso, porque ellos llegaron una vez y nosotros —es otra cosa que nos falta— la definición. Tuvimos tres o cuatro abajo del arco y tiramos arriba, pero habíamos hecho bien las cosas después de los diez minutos, entramos dormidos los primeros diez minutos fueron de ellos totalmente, ahí nos hicieron un gol, un gol donde nos pasan muy fácil y no cortamos. Después de ahí yo pienso que fue todo nuestro el primer tiempo”, expresó el DT.

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Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras el descanso, derivando en una actuación irreconocible del Ciclón: “El segundo fue un desastre. La verdad que el segundo tiempo se jugó muy mal, generamos una situación de gol, una situación sola, la de Sergio Araújo. Después fueron algunos cabezazos, pero el primer tiempo sí: el primer tiempo me dio lástima, porque yo pienso que teníamos para hacer un gol, no nos teníamos que haber ido perdiendo. Se hizo todo lo que habíamos trabajado, bárbaro; encontramos siempre bien el pase, siempre a los jugadores entre los rivales, los encontramos. Pero el segundo ya fue, la verdad que fue muy malo”.

Giro de timón: la Copa Paraguay como tabla de salvación

Con el campeonato Clausura prácticamente sentenciado y la paciencia de la hinchada al límite, Costas asumió el descontento popular como algo lógico y fijó la mirada en el gran objetivo que le queda al semestre. “Lo de la gente es entendible. Cerro Porteño no puede perder acá de local y alejarse ya casi del campeonato, donde —lo voy a decir ahora, lo mismo que le dije a los jugadores— hoy tenemos que tener en la cabeza ganar la Copa Paraguay. Hay que ganarla sí o sí, como sea, hay que ganarla y hay que apostar a eso totalmente”, sentenció de manera tajante.

Finalmente, al ser consultado sobre el aspecto físico y el nivel individual de algunos futbolistas, el técnico reconoció que el plantel todavía busca su plenitud, apostando al rodaje en la cancha como única salida: “Después, como nos ven físicamente —lo mismo que digo siempre—, hay jugadores que todavía están muy bajo de lo que sabemos que pueden darnos. Pero bueno, yo lo dije la otra vez: la única forma es jugando, jugando, jugando. Tenemos que seguir trabajando, sabemos que el segundo tiempo fue un desastre y es entendible lo de la gente”.