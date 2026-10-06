Cerro Porteño
06 de octubre de 2026 a la - 07:42

Ignacio Aliseda y la derrota de Cerro Porteño: “Mejorar todo”

Los jugadores de Cerro Porteño lamentan la derrota frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño lamentan la derrota frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño perdió 2-0 con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y está prácticamente fuera de la pelea por el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
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Cerro Porteño sufrió una segunda derrota consecutiva en el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo y quedó prácticamente fuera de la pelea por el título de campeón. El Ciclón perdió 2-0 con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en La Nueva Olla y quedó parcialmente a 9 unidades del puntero Libertad (a la espera de Olimpia vs. Nacional).

El Azulgrana volvió a jugar un mal partido y acabó abucheado por los hinchas. Al finalizar el duelo, Ignacio Aliseda analizó el rendimiento y puntualizó que el equipo debe “mejorar muchas cosas”. “Los primeros veinticinco minutos lo supimos manejar, pero después un error nuestro, el gol y luego del segundo tiempo también en el gol”, empezó el atacante.

“Vi que en los primeros veinticinco minutos lo tuvimos bien en un arco y no concretamos en los goles. Entonces, hay que mejorar ahí. Y hay que mejorar todo, todos tenemos que dar un poquito más”, añadió Aliseda a Tigo Sports. “Hay que ser auto críticos y mejorar muchas cosas para ganar”, finalizó el ofensivo de 26 años, que fue reemplazado a los 78 minutos.