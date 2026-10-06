Ignacio Aliseda y la derrota de Cerro Porteño: “Mejorar todo”

Cerro Porteño sufrió una segunda derrota consecutiva en el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo y quedó prácticamente fuera de la pelea por el título de campeón. El Ciclón perdió 2-0 con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en La Nueva Olla y quedó parcialmente a 9 unidades del puntero Libertad (a la espera de Olimpia vs. Nacional).

El Azulgrana volvió a jugar un mal partido y acabó abucheado por los hinchas. Al finalizar el duelo, Ignacio Aliseda analizó el rendimiento y puntualizó que el equipo debe “mejorar muchas cosas”. “Los primeros veinticinco minutos lo supimos manejar, pero después un error nuestro, el gol y luego del segundo tiempo también en el gol”, empezó el atacante.

“Vi que en los primeros veinticinco minutos lo tuvimos bien en un arco y no concretamos en los goles. Entonces, hay que mejorar ahí. Y hay que mejorar todo, todos tenemos que dar un poquito más”, añadió Aliseda a Tigo Sports. “Hay que ser auto críticos y mejorar muchas cosas para ganar”, finalizó el ofensivo de 26 años, que fue reemplazado a los 78 minutos.