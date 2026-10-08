Iturbe: “¡Volveremos y con todo, sea el lugar que sea!”

La crisis deportiva por la que atraviesa Cerro Porteño obligó a la dirigencia a separar a cinco jugadores por bajo rendimiento. La cantidad de marginados podría crecer, si el panorama en cuanto a los resultados de los próximos partidos no mejora.

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“Lo lindo del fútbol es que siempre da revancha. Y cuando llega, hay que estar preparado para aprovecharla. No todo está perdido. ¡Volveremos y con todo, sea el lugar que sea!“, posteó Juan Manuel Iturbe (33 años) en su perfil de Instagram.

El potente atacante es un cerrista de cuna, formado en la institución, por lo que su mensaje refleja el deseo de retornar a “la mitad más uno” en lo sucesivo, tal vez para cumplir otra función, inclusive llegar a la dirigencia tras el cierre de su carrera.

Además de Iturbe, Cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Cristhian Paredes y Abel Luciatti quedan al margen del plantel profesional comandado por el técnico argentino Gustavo Costas.

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“Itu” disputó 25 partidos en este 2026, 12 en el Apertura, 5 en el Clausura, 6 en la Copa Libertadores y 2 en la Copa Paraguay.

Como los atletas tienen contratos vigentes, deben negociar con la directiva encabezada por Blas Atilio Reguera. Si llegan a un acuerdo económico quedarán desvinculados del club. Si no, deberán seguir entrenando al margen de la dotación superior y así seguir percibiendo sus haberes.

La compensación económica para el club de Barrio Obrero será importante, por lo que se debe evaluar caso por caso.

Rezagado en la carrera del torneo Clausura, el Ciclón jugará el sábado contra Luqueño en Itauguá, a las 19:20, por la 13ª fecha.

El objetivo azulgrana pasa a ser la Copa Paraguay, por la que el más popular lidiará el miércoles 14 con el Sportivo San Lorenzo, en el Defensores del Chaco, a las 19:30, por un lugar en semifinales.