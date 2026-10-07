Blas Reguera, Cerro Porteño y la Copa Libertadores 2027: del “preocupa bastante” a “vamos a acceder”

Cerro Porteño no tiene hoy garantizada la participación en la Copa Libertadores 2027. El Ciclón está lejos de la pelea por el torneo Clausura 2026, que otorga un boleto a la Fase de grupos; está fuera de la zona de clasificación en el acumulativo, que define el pase a Fase 2; y tiene tres series en la Copa Paraguay 2026, que concede el cupo a Fase 1.

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Pero además de no ocupar puestos para acceder al certamen internacional, el flojo rendimiento y la nula reacción del equipo son otros motivos que generan preocupación con respecto a disputar la edición 2027 de la competencia, que para la también complicada situación económica del club de Barrio Obrero, es un oxigeno económico muy importante.

¿Qué dijo Blas Reguera sobre Cerro Porteño en Copa Libertadores 2027?

Blas Reguera reveló la intranquilidad por la Copa Libertadores. “La Copa Libertadores preocupa bastante porque es un ingreso importante económico. Es en dos aspectos, lo que te da la Copa en sí y en otro es la vidriera para nuestros jugadores”, manifestó el presidente azulgrana, que también anunció la separación de cinco jugadores.

A pesar de la inquietud, Reguera expresó estar convencido que el Ciclón clasificará a la competencia, pero no aseguró a qué fase. “Estoy convencido de que vamos a tener acceso a la Copa. No sé en qué etapa. Si llegamos a la pre fase lo vemos con positivismo porque eso también te da mayores ingresos financieros e ir con más partidos a la fase de grupos”, explicó.

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Qué necesita y cómo clasifica Cerro Porteño a la Copa Libertadores 2027

Por el resto del año, Cerro Porteño tiene tres caminos para disputar la Copa Libertadores 2027. El primero es remontar los 9 puntos de desventaja con relación a Olimpia y Libertad, primero y segundo con 26 cada uno, cuando restan 27 unidades en el torneo Clausura 2026. En caso de campeonar, el Ciclón logrará el segundo y último boleto a fase de grupos.

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En el segundo, si no conquista el título, debe superar a Nacional, Libertad y Sportivo Trinidense en la tabla acumulativa: con 55 puntos, misma cantidad que el Triki, cuarto por criterio de desempates (3 victorias y 1 derrota vs. Cerro en 2026), está a 7 del Tricolor y a 2 del Gumarelo, que están segundo y tercero, en posiciones de Libertadores.

Las otras dos maneras que tiene Cerro para clasificar a la Libertadores

Si el Ciclón ni Olimpia son campeones, debe terminar segundo en el anual para clasificar a la Fase 2 porque el vencedor del certamen irá a la Fase de Grupos. Por su parte, si el Decano es bicampeón, el Azulgrana también está obligado a finalizar segundo en el acumulativo para así, en el mejor escenario posible, clasificar al cuadro principal de la Libertadores.

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El tercer y último es la Copa Paraguay 2026: si no es campeón de Liga ni acaba en el top 3 del anual, solo resta el certamen nacional. Los dirigidos por Gustavo Costas necesitan ganar el campeonato (o al menos llegar a la final si el otro finalista ya clasificó a Libertadores) para obtener el cuarto cupo y afrontar la Libertadores desde la Fase 1.