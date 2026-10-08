Julio Dos Santos: “Hay juveniles que pintaron para más, jugaron y se quemaron”

La salida del histórico referente azulgrana, quien se desempeñaba como responsable de la comisión técnica. se da en un momento de máxima tensión en el “Ciclón” Barrio Obrero, donde la directiva busca un golpe de timón urgente para enderezar el rumbo en la temporada.

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En medio de este escenario convulsionado y ante los interrogantes sobre el rol que deberían cumplir los futbolistas de la cantera, Dos Santos se refirió en conversación con el Cardinal Deportivo al delicado momento que atraviesa el club y a la gestión de los juveniles: “Yo creo que los juveniles están jugando, están teniendo su oportunidad. Sí, también sabemos que es un plantel bastante amplio y no sería bueno recaer en los juveniles, porque hay un proceso también y hay muchos juveniles en este tiempo que pintaron para más y tal vez no era el momento y jugaron y se quemaron, y después no tuvieron oportunidad y tuvieron que ser cedidos”.

El exjugador hizo hincapié en la necesidad de cuidar los tiempos de formación y evitar exponer a los chicos prematuramente a la alta exigencia de un equipo en crisis: “O sea, el momento en sí: el que juega, llega. Y hoy en día, los chicos que estaban teniendo su oportunidad creo que lo están haciendo bastante bien, tanto Carlos Chena como César Bobadilla cuando le tocó a Marcelo Chaparro demostrar, ahora está lesionado, pero sí hay que respetar el proceso”.

Finalmente, el exresponsable de la comisión técnica dejó su reflexión sobre el panorama actual del plantel y el futuro de las promesas del club: “Ojalá que puedan rendir, porque es un momento que está siendo bastante delicado, porque en sí nos están saliendo las cosas, los resultados se están dando, y creo que el momento en sí, cuando sea, hay que saber también que ellos van a tener malos partidos, van a tener buenos, pero hay un buen potencial siempre ahí en la cantera”.