Cerro Porteño, con la misión de lidiar con los vecinos

La única manera en la que Cerro Porteño pueda salvar en parte la temporada es ganando por primera vez la Copa Paraguay.

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Por el torneo de integración, el Ciclón enfrentará el domingo a Sol de América, de la División Intermedia, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:00.

El hecho que su rival compita en una categoría inferior no le garantiza al equipo dirigido por el argentino Gustavo Costas el pase a las semifinales con cierta facilidad. Es más, con el nivel actual, corre serio riesgo de perder contra los ya inactivos danzarines, que jugaron su último duelo de la temporada el 24 de octubre, con empate a uno con Tembetary.

De acceder a la definición, “la mitad más uno” definirá la corona con Libertad, tres veces ganador de la Copa de Todos o Recoleta FC.

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En la vigésima fecha del Clausura, el Ciclón lidiará el lunes 23 con Nacional, en el Arsenio Erico, a las 20:15.

El panorama en campamento azulgrana no es el mejor. El domingo, el plantel recibió una lluvia de críticas con su presentación en La Nueva Olla contra el Canario, ante el cual tuvo que “arañar paredes” para evitar la derrotar y llegar al 1-1. El rival había jugado con un elenco íntegramente alternativo.