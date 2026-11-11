Cerro Porteño activa a puertas abiertas, para la prensa

Apertura a medias para Cerro Porteño. Los periodistas acreditados a las actividades de “la mitad más uno” pueden entrar a observar la movilización que se desarrolla en el recinto azulgrana, en Barrio Obrero.

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Sin embargo, el ingreso es restringido para el público en general, más aún en este momento de máxima tensión por la mala campaña en el campeonato Clausura.

La actividad se cumple con total normalidad, aunque de la misma no participan Blas Riveros (molestia en el aductor), Lucas Merolla e Ignacio Aliseda, quienes cumplen tareas diferenciadas.

Para el Ciclón, la Copa Paraguay se presenta como carta de salvación, primero porque nunca la pudo ganar y segundo, es la única oportunidad para evitar cerrar el año con las manos vacías en cuanto al conquistas.

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El domingo, “la mitad más uno” enfrentará en las semifinales de la Copa de Todos a Sol de América, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:00. El vencedor definirá el título del torneo de integración con el vencedor del match entre Libertad y Recoleta FC, marcado para el sábado en La Arboleda, en el mismo horario.

El entrenador azulgrana Gustavo Costas cuenta con un plantel amplio. El tema pasa por la conformación de un equipo capaz de superar a un rival de categoría inferior (División Intermedia) para acceder por primera vez a la final, aunque en choques resolutivos, Cerro Porteño suele flaquear.

La del domingo será una prueba de fuego para el elenco popular, que tiene la misión de darle al menos una pequeña alegría a su afición.