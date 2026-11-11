Sergio Araujo: “Hemos decepcionado un poco a la gente”

En la antesala de un duelo que puede cambiar el rumbo del año, el delantero de Cerro Porteño, Sergio Araujo dejó declaraciones contundentes sobre el difícil momento futbolístico que atraviesa el “Ciclón” de Barrio Obrero. Con la mira puesta en el choque de este domingo a las 18:00 frente a Sol de América, en el estadio Juan Canuto Pettengill, por las semifinales de la Copa Paraguay, el atacante no buscó excusas y asumió plena responsabilidad.

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“Somos 100% culpables los jugadores”

El balance del semestre no admite grises en campamento azulgrana, y el propio Araujo lo graficó sin filtros al analizar el rendimiento del equipo: “Este semestre se ha sido muy complicado, hemos ganado pocos partidos, hemos decepcionado un poco a la gente; no pudimos conseguir buenos resultados, que seguramente se nos escapó a nosotros mismos. Somos seguro 100% culpables los jugadores. Así que nada, este final es lindo, ahora el domingo tenemos una semifinal muy importante que, de pasarla, después vamos a tener una gran final y esperamos poder consagrar el año con algún triunfo”.

La lucha contra las lesiones y el rodaje

Más allá de lo colectivo, el delantero también se refirió al calvario físico que le tocó atravesar, un obstáculo que le impidió tener la continuidad deseada en el verde césped: “Cada vez me siento mejor, ojalá pudiera jugar más minutos, pero bueno, son los minutos que a mí me toca e ir agarrando ritmo de la mejor manera. La fase más importante para un jugador es hacer una buena pretemporada, y cuando lo venía haciendo me agarró una fibrosis en el isquio, tuve que parar un mes y volver a empezar. Eso fue un momento muy difícil para mí, pero acá estamos luchando, metiéndole ganas, aportando toda mi historia al club, a todos los chicos”.

"SOMOS 100% CULPABLES LOS JUGADORES" 🔵🔴



Sergio Araujo, delantero de Cerro Porteño, brindó declaraciones en la previa del duelo ante Sol de América por las semifinales de la Copa Paraguay 🏆#ABCDeportes #CardinalDeportivo pic.twitter.com/hm4z5mudi0 — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 11, 2026

Respeto absoluto al hincha cerrista

Consultado sobre el descontento de la parcialidad azulgrana ante la falta de regularidad y los puntos que se fueron de las manos, el argentino respaldó la postura de los hinchas y reconoció que el enojo popular está justificado: “Los hinchas tienen razón, hay muchos partidos que se nos escaparon, que no pudimos cerrarlos, que no fuimos capaces de poder meter más goles para llegar a los tres puntos. Y bueno, siempre hay que entender al hincha; el hincha es lo que hace al club grande”.

Lejos de polemizar con la presión externa, el delantero azulgrana comprendió el malestar generalizado en las gradas y enfatizó la importancia de bancar el pulso de la gente: “Entonces nosotros tenemos que respetar su decisión, su mala gana cuando no salen todos los resultados. A mí me tocó cuando me equivoqué, lo único que puedo decir es seguir trabajando, que en un momento esto va a cambiar y los triunfos van a llegar”.

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Por último, el atacante intentó explicar el factor anímico y futbolístico que condiciona al plantel en cada presentación, señalando que la falta de victorias genera un combo mental difícil de romper: “Creo que estamos un poco con la negativa, que por momentos hacemos buenos pases, buen fútbol y por momentos esos pases no aparecen; entonces es un combinativo de hoy todo, de toda la situación de que no podemos ganar tampoco, entonces creo que eso se manifiesta a la hora de cada partido”.