El titular de Cerro Porteño que está en duda para las semifinales de la Copa Paraguay ante Sol de América

Cerro Porteño disputa el fin de semana el partido más importante de la temporada: la semifinal de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón enfrenta a Sol de América el domingo 15 por un lugar en la final del certamen nacional, esquivo para el Azulgrana desde la primera edición y que puede significar disputar la Supercopa Paraguay 2026 contra Olimpia y la Copa Libertadores 2027.

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El conjunto de Barrio Obrero desarrolló este miércoles un entrenamiento matutino abierto a la prensa. Los medios observaron toda la movilización en La Nueva Olla a cuatro días de la llave contra el Danzarín en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, que hoy reveló el cambio de la denominación del escenario a Juan Canuto Pettengill (nombre anterior a Luis Salinas).

¿Quién es el titular de Cerro Porteño en duda para la Copa Paraguay 2026?

De la práctica no formaron parte, además de los separados, tres futbolistas, de los cuales dos estuvieron ausentes en los últimos dos partidos y continúan en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones: Lucas Merolla e Ignacio Aliseda. Pero la ausencia que llamó la atención fue la de Blas Riveros, quien no subió el campo de juega para activar con el resto del plantel.

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Riveros estuvo en fisioterapia debido a una molestia en el aductor, informó el periodista Jorge Izquierdo. El lateral izquierdo realizó estudios el martes para conocer la gravedad de la dolencia y por el momento es duda en la formación. En el empate 1-1 con Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Clausura 2026, el defensor fue reemplazado a los 57 minutos por Guillermo Benítez.

Los números de Blas Riveros en la temporada 2026 con Cerro Porteño

Blas Riveros disputó los últimos siete partidos de Cerro Porteño en el semestre: 6 por el torneo Clausura 2026 y 1 por la Copa Paraguay 2026. El ex Talleres de Córdoba solo completó los noventa minutos en tres: 3-1 vs. San Lorenzo, 0-2 vs. Olimpia y 1-0 vs. Libertad, todos en fechas seguidas del campeonato. En el año, debido a lesiones, solo registra 18 encuentros (2 goles).