Gustavo Costas: “Hoy los técnicos tienen que ser más psicólogos que entrenadores”

Cerro Porteño tiene por delante un compromiso determinante en su temporada. La Copa Paraguay aparece como una oportunidad para cerrar el año con un título y mantener viva la posibilidad de disputar la Supercopa. En la antesala de la semifinal, el entrenador azulgrana puso el foco en el aspecto mental y en la necesidad de que sus futbolistas confíen en sus propias capacidades.

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“Hoy los técnicos tienen que ser más psicólogos que entrenadores”, expresó al referirse a la preparación del grupo para afrontar un partido en el que no existe margen de error. El técnico explicó que las redes sociales y las críticas pueden afectar a los jugadores, aunque muchas veces estos no lo exterioricen.

“Los jugadores lo sienten, lo ven, lo leen. Y no les importaría, no pasa nada, pero a ellos les afecta mucho”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el cuerpo técnico trabaja de manera permanente para acompañar y fortalecer anímicamente a sus dirigidos.

El entrenador también fue contundente al hablar de sus objetivos. “Yo cuando voy a un lado voy pensando en campeonato. No vengo a competir, a salir segundo. Yo vengo, yo quiero salir campeón”, manifestó. Además, recordó que cuenta con casi 18 títulos en su trayectoria y atribuyó esos logros a sus futbolistas.

Sobre el desafío inmediato, remarcó que estos encuentros no se resuelven únicamente desde lo táctico. “Estos partidos no los ganás solamente en lo táctico. Los ganás con el corazón, con el hambre, con la pasión”, afirmó, al tiempo de pedir el acompañamiento de los hinchas.

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La presión también está vinculada a una temporada en la que Cerro no pudo pelear por los primeros puestos del campeonato ni responder a las expectativas en los clásicos. Consultado sobre esa deuda con su gente, el entrenador reconoció la exigencia, pero insistió en que el grupo tiene la posibilidad de cambiar el cierre del año.

“Los chicos quieren ser campeones y quieren regalarle a la gente. Por eso le dije antes que la gente vaya a alentar, que ellos van a dejar todo”, aseguró. Incluso extendió el compromiso a todo el plantel y al personal del club: “Hasta los utileros que se tienen que tirar de cabeza”.

En cuanto al escenario de la semifinal, admitió que hubiera preferido una cancha con mayor capacidad para permitir el ingreso de más hinchas azulgranas. “No te voy a mentir si te digo que yo quería jugar en otra cancha. Pero no quería jugar en otra cancha porque la gente de Cerro va a ir”, explicó. De todos modos, aclaró que no tiene inconvenientes con el lugar elegido.

Finalmente, pidió que el plantel concentre toda su atención en el compromiso del domingo. “Hoy tenemos que pensar que nos jugamos la final del mundo el domingo. Y todos tenemos que tener en la cabeza eso”, concluyó.