Con la mira puesta en las últimas tres fechas del torneo Clausura y el duelo por el tercer puesto de la Copa Paraguay ante Libertad (fijado para el próximo jueves 26), la paciencia en Barrio Obrero se agotó. El rendimiento del plantel principal dejó a varios futbolistas referentes en el ojo de la tormenta, con serias chances de rescindir sus contratos de cara al próximo año. Ante este panorama, el entrenador Gustavo Costas empieza a mirar hacia las divisiones formativas.

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Siete juveniles al ruedo para la recta final

Buscando la rebeldía y el hambre de gloria que a veces escasea en la experiencia, la sesión de entrenamientos del miércoles tuvo caras nuevas y una fuerte apuesta por la cantera azulgrana. El conductor azulgrana convocó a siete juveniles para trabajar en el primer equipo y empezar a meter presión de cara al cierre del campeonato: Álvaro Espinola (zaguero central), Ezequiel González (zaguero central), Enzo Cabrera (mediocampista), Aaron Bobadilla (mediocampista), Thiago Fossati (mediocampista), Santiago Báez (mediocampista) y Darío Espínola (atacante).

La tabla acumulativa: un calvario sin margen de error

Marginado de la pelea por el título del Clausura, eliminado de la Copa Paraguay y por consecuante, sin opciones en la Supercopa Paraguay, el único salvavidas disponible es la tabla acumulativa, un terreno donde el “Ciclón” también camina por la cuerda floja. Actualmente, el conjunto azulgrana marcha en la cuarta posición con 66 puntos, zona de peligro al quedarse, por ahora, fuera de los boletos directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por encima suyo se ubica Sportivo Trinidense con idéntica puntuación (66), aunque cediendo de momento la ventaja deportiva a favor del Triki, y más arriba Nacional, que comanda esa pelea internacional con 71 unidades.

El partido del todo o nada en el Arsenio Erico

Con el margen de error reducido a cero, los de Barrio Obrero están obligados a sumar puntaje ideal y a depender de tropiezos ajenos. Sin embargo, el destino inmediato no podría ser más desafiante: el próximo lunes, el “Ciclón” visitará el estadio Arsenio Erico para medirse ante Nacional en un choque directo en el acumulativo. Un verdadero examen de carácter que definirá si el barco azulgrana logra enderezar el rumbo o si profundiza una de sus mayores crisis de los últimos tiempos.