Nacional disputa el lunes la fecha 20 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. La Academia de Víctor Bernay no solo quiere cortar la racha de dos derrotas consecutivos con el fin de volver al triunfo, sino que también, busca sellar la clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027. El Tricolor no depende de sí.

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Con 9 puntos por disputar, el Albo suma 71 unidades en la tabla acumulativa, ocupando el segundo lugar y aventajando por 5 a Sportivo Trinidense y a Cerro Porteño, tercero y cuarto respectivamente con 66 cada uno; y por 7 a Libertad, quinto con 64. Por ende, combinando resultados, puede lograr el boleto al cuadro principal del certamen continental.

¿Qué necesita Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2027?

El primer resultado que Nacional necesita es la victoria o empate de Olimpia con Sportivo Trinidense. El Decano debe conquistar el campeonato para abrir el segundo cupo a Fase de Grupos (por lo tanto, el Triki no triunfa). El partido entre los dirigidos por Pablo Vitamina Sánchez y José Arrúa es el domingo, a las 18:00, en el Defensores del Chaco.

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Con una derrota o empate de Trinidense, el Tricolor necesita de un segundo marcador: superar a Cerro Porteño (lunes, 20:15) en el Arsenio Erico. El Ciclón de Gustavo Costas es otro adversario en la lucha por el pasaje internacional. Por lo tanto, si el Albo gana el clásico de Barrio Obrero, llegará a 74 puntos y sacará 8 o 7 de ventaja con solo 6 por jugar.

Si Sportivo Trinidense derrota a Olimpia, ¿cómo clasifica Nacional?

En caso contrario, la victoria de Sportivo Trinidense postergará la definición hasta la fecha 21 ya que la diferencia puede continuar en 5 o bajar con 6 por disputar. En este caso, para Nacional significaría igualar o perder con Cerro Porteño, que de esa manera continuaría matemáticamente en la pelea por acceder al cuadro principal de la Copa Libertadores.