El ciclo de Gustavo Velázquez en Cerro Porteño está a un paso de llegar a su fin. El defensor paraguayo ya habría tomado la determinación de continuar su carrera en el exterior y, junto con su entorno familiar, se inclinó por la seductora propuesta del Junior de Barranquilla, que quiere sumarlo con un vínculo en principio hasta diciembre de 2028.

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De acuerdo con lo informado por el periodista Jorge Izquierdo —quien sigue el día a día del “Ciclón” para la 730 AM—, las conversaciones entre el futbolista y el conjunto colombiano están muy avanzadas. Con cifras contractuales sumamente elevadas sobre la mesa, apenas restan pulir detalles menores de un vínculo que se extendería por dos o dos años y medio.

El último obstáculo: su desvinculación de Cerro Porteño

Aunque el acuerdo con el elenco Tiburón prácticamente es un hecho, la operación todavía requiere un paso clave para hacerse oficial: destrabar su salida de Cerro Porteño. “Kururú” Velázquez, quien portó la cinta de capitán durante gran parte de su estadía en Barrio Obrero, debe terminar de acordar los términos de su desvinculación con la directiva azulgrana antes de armar las maletas rumbo a suelo cafetero.

GUSTAVO VELAZQUEZ TIENE ACORDADO CON JUNIOR



📍Podría ser entre dos años a dos años y medio de contrato y se irá al futbol colombiano junto a Jorge Bava.



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Reencuentro con un viejo conocido en Barranquilla

En el fútbol colombiano lo espera Jorge Bava, un técnico que lo conoce a la perfección. El entrenador uruguayo ya lo dirigió en Cerro Porteño y lo tuvo como una de las piezas fundamentales en las conquistas del Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay de la misma temporada, antecedentes que pueden pesar fuerte para impulsar su llegada a Barranquilla.