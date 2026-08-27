Cierre de la décima semana de la Copa de Todos

En esta jornada entrarán en acción en la Copa Paraguay 2026, un club de la máxima categoría, que es Cerro Porteño, dos de la División Intermedia y uno de la Primera División B, que es el tercer nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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En Villarrica lidiarán Guaireña FC y 12 de Octubre de Itauguá. El ganador jugará en octavos de final con Recoleta FC, que el miércoles derrotó a Deportivo Santaní.

En segundo turno jugarán Cerro Porteño y Resistencia Sport Club, en el capitalino barrio Santísima Trinidad. El vencedor medirá en la siguiente instancia a Rubio Ñu, que dejó fuera de carrera al General Caballero de Juan León Mallorquín, campeón de la Copa de Todos en 2025.

El programa

Guaireña FC vs. 12 de Octubre de Itauguá

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Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Francisco Ramos.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Resistencia SC vs. Cerro Porteño

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.