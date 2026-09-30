Independiente CG elimina a Nacional en penales y avanza a cuartos de la Copa Paraguay

Independiente de Campo Grande, de la Intermedia —segunda división de nuestro fútbol—, se impuso en una dramática definición por penales ante Nacional y consiguió su boleto a los cuartos de final de la Copa de Todos.

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El equipo dirigido desde Campo Grande fue superior durante buena parte de la primera etapa y consiguió adelantarse en el marcador con una verdadera obra de arte de Dramane Diarra. El delantero recibió el balón, se sacó de encima a tres defensores de Nacional y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo, fuera del alcance del experimentado arquero Gerardo Ortiz.

La ventaja, sin embargo, no le duró demasiado al conjunto de Independiente. Nacional encontró rápidamente el empate mediante una pelota parada. Desde un tiro de esquina apareció Rodrigo Melgarejo, quien se elevó por encima de todos en el área y conectó un potente cabezazo para establecer el 1-1.

El partido mantuvo un ritmo intenso, con llegadas de ambos equipos y buenas alternativas ofensivas. La paridad se mantuvo hasta el descanso, después de una entretenida primera mitad.

En la segunda etapa, Nacional tomó el control del juego y comenzó a generar las principales acciones ofensivas. El equipo albo consiguió dar vuelta el marcador a través de otra pelota parada. Un tiro libre ejecutado desde las cercanías del mediocampo terminó en un centro al área, donde la defensa de Independiente no logró despejar con precisión. El balón quedó servido para Carlos “Paraguarí” Espínola, quien apareció para empujarla y establecer el 2-1 a favor de la Academia.

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Nacional tuvo posteriormente un par de ocasiones muy claras para ampliar la diferencia y sentenciar el encuentro, pero no logró aprovecharlas. Independiente se mantuvo con vida y, en los minutos finales, encontró el premio a su insistencia.

Tras un centro al área, la defensa de Nacional consiguió despejar a medias y, en el rebote, se gestó una nueva acción ofensiva para el conjunto campograndense. El balón terminó en los pies de Elías Sarquis, quien no perdonó: sacó un remate certero y marcó el 2-2 que sería definitivo.

Con la igualdad consumada, la clasificación tuvo que definirse desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Independiente fue más efectivo y terminó imponiéndose por 4-3. La gran figura de la definición fue el arquero Rodrigo Frutos, quien se convirtió en la llave de la clasificación al detener dos remates de Nacional.

Para Independiente marcaron Elías Sarquis, Álvaro Montiel, Rafael Román y Dramane Diarra, mientras que César Villalba malogró su remate.

En Nacional convirtieron Leandro Meza, Richard Prieto y Carlos Espínola. Fabrizio Jara y Mauro Coronel no pudieron convertir sus respectivos lanzamientos.

Así, Independiente de Campo Grande se mete entre los ocho mejores de la Copa Paraguay y espera ahora por el vencedor del duelo entre Libertad y Fernando de la Mora.