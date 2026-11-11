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Copa Paraguay
11 de noviembre de 2026 - 09:27

Óscar Acosta y el cambio de estadio para las semifinales: “Ningún dirigente de Cerro se comunicó conmigo”

El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.
El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.CopaParaguayAPF

Óscar Acosta reveló que ningún dirigente de Cerro Porteño habló con él para modificar el escenario de las semifinales de la Copa Paraguay 2026.

Por Darío Ibarra
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Óscar Acosta reveló que ningún dirigente de Cerro Porteño habló con él con el propósito de modificar el estadio de las semifinales de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón enfrentará a Sol de América en el Luis Salinas por un lugar en la final: el partido fue programado para el domingo 15 de octubre, a las 18:00, horario de nuestro país, en la ciudad de Itauguá.

Lea más: El fútbol paraguayo y qué resta para definir la temporada 2026

El presidente del Danzarín publicó el martes 10 de noviembre, exactamente a las 21:36, el fixture de la llave, confirmando el escenario del juego y ahuyentando los rumores de un cambio. “¡Jugamos en Itauguá! Te esperamos. Domingo 15. 18 horas”, levantó en X. El posteo generó la reacción de los hinchas azulgranas, que reclamaron la sede del cotejo.

El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.
El estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itauguá.

Las respuestas de Óscar Acosta a los hinchas de Cerro

Acosta empezó a contestar a los seguidores de Cerro Porteño en la red social. “La dirigencia de tu club, jamás se comunicó conmigo”, “Ningún dirigente de Cerro se comunicó conmigo. Nunca”, “No sé con quién acordaron. Conmigo nadie habló y pidió”, fueron las respuestas del titular solense, que aseguró que no recibió el llamado de nadie del club de Barrio Obrero.

Twits destacados sobre fútbol, con insatisfacción por la calidad de la cancha, comentarios de Oscar H. Acosta C. y otros usuarios.
Las respuestas de Óscar Acosta, presidente de Sol de América, a los hinchas de Cerro Porteño por el estadio de las semifinales de la Copa Paraguay 2026.

El fixture de las semifinales de la Copa Paraguay 2026

Por el momento, Cerro Porteño y Sol de América disputarán a las semifinales (partido único, si hay empate en los 90 minutos, penales) en el Luis Salinas de Itauguá. Por su parte, los otros dos clasificados a la serie de los cuatro mejores, Libertad y Recoleta FC, jugarán por un lugar en la final el sábado 14, a las 18:00, en La Arboleda de Asunción.

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