Óscar Acosta y el cambio de estadio para las semifinales: “Ningún dirigente de Cerro se comunicó conmigo”

Óscar Acosta reveló que ningún dirigente de Cerro Porteño habló con él con el propósito de modificar el estadio de las semifinales de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón enfrentará a Sol de América en el Luis Salinas por un lugar en la final: el partido fue programado para el domingo 15 de octubre, a las 18:00, horario de nuestro país, en la ciudad de Itauguá.

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El presidente del Danzarín publicó el martes 10 de noviembre, exactamente a las 21:36, el fixture de la llave, confirmando el escenario del juego y ahuyentando los rumores de un cambio. “¡Jugamos en Itauguá! Te esperamos. Domingo 15. 18 horas”, levantó en X. El posteo generó la reacción de los hinchas azulgranas, que reclamaron la sede del cotejo.

Las respuestas de Óscar Acosta a los hinchas de Cerro

Acosta empezó a contestar a los seguidores de Cerro Porteño en la red social. “La dirigencia de tu club, jamás se comunicó conmigo”, “Ningún dirigente de Cerro se comunicó conmigo. Nunca”, “No sé con quién acordaron. Conmigo nadie habló y pidió”, fueron las respuestas del titular solense, que aseguró que no recibió el llamado de nadie del club de Barrio Obrero.

El fixture de las semifinales de la Copa Paraguay 2026

Por el momento, Cerro Porteño y Sol de América disputarán a las semifinales (partido único, si hay empate en los 90 minutos, penales) en el Luis Salinas de Itauguá. Por su parte, los otros dos clasificados a la serie de los cuatro mejores, Libertad y Recoleta FC, jugarán por un lugar en la final el sábado 14, a las 18:00, en La Arboleda de Asunción.