La Comisión de Árbitros de la APF designó al equipo arbitral para el partido entre Cerro Porteño y Libertad, por la definición del tercer y cuarto puesto de la octava edición de la Copa Paraguay 2026. Alipio Colmán será el encargado de impartir justicia en el campo de juego, mientras que Ulises Mereles estará al frente del VAR.

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Ni azulgranas ni gumarelos imaginaban este escenario cuando soñaban con la corona. El golpe fue duro para ambos: Cerro Porteño quedó en el camino ante Sol de América, equipo de la División Intermedia, mientras que Libertad se despidió en la misma ronda frente a Recoleta FC. Salir a jugar este partido suena a obligación pesada después de ver escapar el título, aunque la billetera entra en juego para empujar: el vencedor embolsará G. 100.000.000 y el que ceda recibirá G. 50.000.000.

Aunque comparten el mismo mal trago, el ánimo no pesa igual en los dos vestuarios. Pase lo que pase en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño alcanzará su mejor marca histórica en las ocho ediciones del torneo de integración de la APF. Libertad, dueño de tres coronas (2019, 2023 y 2024) y máximo ganador del torneo, afronta el cierre con otro recorrido y sin la urgencia de romper un registro propio.

Equipo arbitral para el duelo por el tercer puesto

Cerro Porteño vs. Libertad

Estadio: Defensores del Chaco.

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Hora: 19:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Méreles.

AVAR: Christian Sosa.