José Espínola: “Rescato el sacrificio, la entrega y el esfuerzo de los compañeros”

“Lo único que podemos rescatar es el sacrificio, la entrega y el esfuerzo de los compañeros. Lastimosamente, en el último minuto se nos vuelve a escapar un empate como el partido anterior”, manifestó el defensor, visiblemente golpeado por el resultado.

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Recoleta mostró actitud y competitividad ante uno de los equipos más fuertes del campeonato, incluso con una importante rotación en el once titular, situación que Espínola valoró positivamente. “Tenemos muchos jugadores buenos y el profe tiene la libertad para rotar entre todos. Yo creo que lo hicimos muy bien hoy y lastimosamente no se quiso dar el resultado”, sostuvo.

El conjunto canario buscaba sumar para acomodarse mejor en la tabla y cerrar de buena manera el torneo local, pero ahora deberá cambiar rápidamente el enfoque, ya que se viene un compromiso decisivo por la Copa Sudamericana.

“El martes es una final para nosotros. Tenemos que ganar como sea para poder pelear la clasificación y seguir en la Copa Sudamericana”, enfatizó Espínola sobre el viaje a Ecuador, donde Recoleta enfrentará a Cuenca en un duelo clave por el certamen continental.

Pese al duro golpe recibido ante Olimpia, el capitán dejó en claro que el plantel mantiene intacta la ilusión de seguir haciendo historia en el plano internacional.