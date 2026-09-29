Recoleta FC: Mosquera y el cierre de su segundo ciclo en Paraguay

Para el cafetero Dairon Mosquera Chaverra, marcador de punta de 34 años, no fue fácil adaptarse en la tierra del cocido, pese a su experiencia, ni en la primera etapa ni en la segunda.

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En 2018, el atleta llegó a Olimpia procedente del Pachuca de México. En el gigante del barrio Mariscal López solo pudo disputar dos partidos.

La trayectoria del defensor es larga, militando en Bucaramanga, Cortuluá, Independiente Medellín (2 etapas), Santa Fe (2), Pachuca, Unión Magdalena y Recoleta, al que se vinculó a principios de esta temporada.

Con el Canario, el atleta disputó 18 partidos, 9 en el Apertura, 5 en la Copa Sudamericana y 4 en el Clausura, acumulando 1.001 minutos en campo.

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Las expulsiones sufridas contra Boca Juniors, en La Gran Conquista, y ante Trinidense, en la competencia doméstica, que mermaron en el campo el potencial del equipo de Jorge González Frutos, derrotado por los rivales auriazules, hicieron que Dairon pierda espacio en la principal plantilla, más en esta etapa en la que en calendario de partidos se va reduciendo.

Existen otros futbolistas que también podrían marcharse del club antes de tiempo, debido al bajo nivel que hace que el elenco se encuentre en la parte baja de la clasificación del segundo certamen liguero del año y que el promedio se vaya desplomando.

El deseo de la institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez, es la renovación gradual de la dotación para promover y potenciar a los jóvenes, teniendo en cuenta que el crecimiento “avícola” tiene directa relación con las transferencias.

De esta manera, Recoleta FC y Dairon Mosquera dividen sus caminos con la rescisión del contrato, en buenos términos.