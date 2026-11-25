El mercado de pases empieza a moverse con fuerza en Barrio Obrero y uno de los nombres propios que acapara las miradas del continente es el de Mauro Coronel. Con apenas 18 años, el zaguero central de Nacional despertó el interés concreto de River Plate de Argentina, una posibilidad que ya trascendió los sondeos informales para pasar al plano dirigencial.

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En diálogo con el Cardinal Deportivo, el presidente tricolor, Enrique Sánchez, repasó el historial de seguimientos sobre el defensor y explicó cómo su presencia en la Albirroja reactivó el interés internacional: “El interés sobre Mauro se viene, lo venimos escuchando y se viene manifestando los interesados desde hace probablemente un año, más o menos. En junio, por razones del Mundial, pasó a un segundo plano en el interés, que volvió a tomar mucha vigencia con la convocatoria de Mauro a la Selección Paraguaya”.

El titular académico detalló que, a diferencia de consultas previas realizadas de manera indirecta, esta vez la gestión desde el fútbol argentino llegó por la vía institucional: “Esas cuestiones generan mucho mayor dimensión a la hora de buscar el concurso de Mauro en otros clubes, en el ámbito internacional sobre todas las cosas. Y ahora, como vos sabes, hay interés de un club importante de la Argentina, que es el que, por lo menos, es el primer contacto telefónico que tengo yo, porque en los anteriores, generalmente, los intereses venían por consultas a los técnicos —a los técnicos de Mauro, tanto de las selecciones sub-17 y sub-20— y por conducto, digamos, no oficiales del club”.

Asimismo, el titular tricolor confirmó que ya existe una línea directa abierta con la máxima autoridad del club de Núñez para pactar un encuentro cara a cara: “En este caso sí, tomé contacto justamente con el presidente de la institución y me habló, me manifestó el interés, y, bueno, estamos buscando el momento para poder reunirnos y avanzar con estas negociaciones”.

A la espera de la reunión y las cifras formales

Consultado sobre si durante ese primer acercamiento ya se mencionaron montos o una cotización estimada por el pase del defensor, el dirigente aclaró que el diálogo aún no ingresó en el terreno económico: “No, como la conversación fue telefónica, entonces no nos animamos a tocar esos temas, digamos, ya más formales, que revistan mayor seriedad en una negociación. Nosotros vamos a ir a escuchar una propuesta; voy a ir probablemente a esa reunión buscando cerrar un poco los acuerdos”.

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No obstante, el presidente de Nacional dejó en claro que el encuentro presencial será el escenario indicado para poner los números sobre la mesa y buscar un punto de equilibrio entre todas las partes: “Ellos tendrán sus expectativas, nosotros las nuestras, tendremos que converger en una cuestión que pueda arribar a un acuerdo mutuo que sea beneficioso para el Club River Plate, para el Club Nacional y para el jugador. Entonces, no se llegó a ese fino número, pero tenemos la obligación de hacerlo en la primera reunión que tengamos personalmente con el presidente de la institución”.

“Pareciera un jugador que tiene 200 partidos en Primera”

Más allá de las tratativas comerciales, Sánchez dedicó un párrafo aparte para describir el impacto deportivo de Coronel en el plantel profesional y la sorprendente solvencia con la que cumplió el reglamento juvenil: “Es un chico de 18 años recién cumplido; ya desde los 17 entraba para la regla Sub-19, y hoy rompimos de alguna forma todos los moldes porque fuimos el primer equipo que terminó antes del inicio de fecha el tema de la exigencia del Sub-19, y lo hizo y lo hace con un aplomo que roza los niveles de experiencia, altos niveles de experiencia. Él, cuando está jugando, uno se olvida de que es un chico de 18 años: juega con un tiempismo, con una solvencia, que pareciera un jugador que tiene 200 partidos en Primera y, sobre todo, experiencia internacional”.

Finalmente, el mandamás tricolor subrayó que esa inteligencia táctica dentro del campo es precisamente lo que convierte al defensor en una pieza tan codiciada en el exterior: “Entonces, eso lo hace más llamativo todavía en cuanto a —no la discusión de sus capacidades, ni de sus talentos, ni de su jerarquía, sino que la jerarquía se da y la experiencia se da con muchos minutos y con muchos partidos—, y en este caso, él, siendo un nuevo jugador, se mueve con esa sagacidad propia de un experimentado defensor”.