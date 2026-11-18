Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 comienzan en 2027. La Conmebol tiene clasificada a tres selecciones por la organización compartida de la Copa del Mundo con España, Portugal y Marruecos, sedes principales: Uruguay, Argentina y Paraguay. Por los cien años del certamen más importante del planeta, los tres países recibirán, en principio, un partido cada uno.

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A meses del inicio del clasificatorio, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) reveló que el torneo cambiaría de formato y además de los cupos mundialistas, otorgaría un título de campeón. “Tenemos unas Eliminatorias que comienzan dentro de pocos meses, que serán con un formato diferente”, expresó Ignacio Alonso a Carve Deportiva en la previa de Uruguay vs. Costa Rica.

¿Cómo sería el nuevo formato de las Eliminatorias Sudamericanas 2030?

“El formato será de Liga de Naciones, vamos a ir por un título”, aseguró Alonso, sin explicar o mencionar más detalles con respecto a la competencia, que tradicionalmente enfrenta a las 10 selecciones en un sistema de todos contra todos a dos ruedas. La Liga de Naciones, disputada en Europa (UEFA) y Norteamérica (Concacaf), es un certamen que reemplazó a los amistosos en Fecha FIFA.

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