Jubero y el caso Rodi Ferreira: “debemos valorar la disciplina”

Fernando Jubero no fue contundente, pero dejó un mensaje entre líneas con respecto al caso de Rodi Ferreira. Al parecer, el lateral derecho, rescatado por el español de la División Intermedia en 2021, cometió un acto de indisciplina, razón por la que fue descartado del partido anterior, en el que Guaraní superó 3-1 a 12 de Octubre de Itauguá y logró la primera victoria en el año.

En la víspera del choque contra General Caballero de Juan León Mallorquín, el sábado a las 20:30, Jubero hizo referencia al defensor. “El tema de Rodi, como entrenador debemos valorar muchas cosas, el desempeño y disciplina. No me gusta sacar temas internos. Las decisiones se basan en la suma de esos factores”, disparó el DT, que no tendrá nuevamente en cuenta al ex Olimpia.

Días atrás, el directivo Aldo Snead, trató de minimizar el tema y expresó que la determinación contra el Globo fue decisión técnica. “No demostró lo necesario, no demostró el nivel que suele demostrar y es una cuestión del cuerpo técnico. La comisión directiva no pidió nada (…) No tenemos conocimiento acabado del tema, no tengo conocimiento”, mencionó al Cardinal Deportivo.