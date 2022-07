“Josué Colmán firmará su pre-contrato; no hay vuelta atrás”

Josué Colmán viajó a México a pesar de aún tener vínculo con Guaraní: El ex Cerro Porteño firmará un pre-contrato con un club azteca, donde continuará la carrera inmediatamente o desde enero de 2023. En Dos Bocas, están sorprendidos por la partida del jugador, que no avisó a la institución de la negociación ni del arreglo.

Lucas Domenech contradijo a Javier Acosta, quien había mencionado que Colmán tenía cláusula de salida. “Tiene una cláusula que venció el 30 de junio. A partir de julio el jugador ya no tenía cláusula”, puntualizó el representante del futbolista, que reveló que todavía no conversó con los dirigentes del Legendario sobre la operación.

Además, Domenech señaló que no habrá problemas con el Aborigen porque si no aceptan una indemnización, jugará hasta noviembre, mes en el que acabará el torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo, y saldrá en condición de agente libre. “Si aceptan la indemnización se va ahora y si no, se quedará a jugar tres meses”, agregó.

“Es jugador de Guaraní hasta diciembre, pero el torneo termina en tres meses. Lo mejor es una salida que lo hablaremos puertas adentro”, mencionó Domenech, quien aseguró que Colmán jugará en el fútbol mexicano. “Ya es momento que Josué firme su pre-contrato. Ya no hay vuelta atrás”, subrayó, descartando también una renovación con el Aurinegro.