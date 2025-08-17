La formación de Guaraní para enfrentar hoy a Cerro Porteño

Guaraní enfrenta hoy a Cerro Porteño por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen tiene la oportunidad de ascender a la cima de la tabla de posiciones: suma 16 unidades y está a 1 punto del Ciclón. El clásico empieza a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción.

Vïctor Bernay está obligado a modificar la formación por el regreso de un titular y las bajas de dos piezas muy importantes. La buena para el Legendario es el retorno de Alexandro Maidana, quien no estuvo en el 4-0 a Olimpia por la convocatoria a la selección Sub 20 para el par de amistosos contra Brasil. Por su lado, las ausencias son Derlis Rodríguez y Fernando Fernández.

Rodríguez, quien marcó el 1-0 parcial vs. el Decano en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, pertenece al Azulgrana (está cedido a préstamo) y no puede jugar por un pacto entre las directivas. Por su lado, Fernández, capitán y uno de los goleadores del equipo, había sufrido una lesión en el más añejo. En lugar de ambos arrancan Maidana y Jhon Jairo Sánchez.

La formación de Guaraní vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Alexandro Maidana; Jhon Jairo Sánchez e Iván Ramírez.

