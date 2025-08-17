La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Guaraní

Cerro Porteño enfrenta hoy a Guaraní por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón defiende la punta y el invicto frente al escolta inmediato: con un punto de ventaja, el partido comienza a las 18:30, hora de nuestro país, en el Arsenio Erico de Asunción. Diego Martínez tiene planificado mantener la rotación por la seguidilla de encuentros.

Tres días después de perder 1-0 con Estudiantes en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y a cuatro de la revancha en La Plata (miércoles, 19:00), el técnico argentino quiere preservar a un par de titulares a pesar de la importancia del encuentro frente al Legendario. Con relación a la formación del miércoles, el DT cambiaría en el mediocampo y en el ataque.

Las variantes serían Darío Espínola, quien cumple con la reglamentación del Sub 18; Robert Piris da Motta, quien no jugó frente al Pincha por acumulación de tarjetas amarillas (cumple una jornada de suspensión); Federico Carrizo y Sergio Araújo, quienes ingresaron en el segundo tiempo contra los argentino; y Luis Amarilla, quien fue suplente, pero no tuvo minutos en la semana.

Con estos nombres, del equipo saldrían Rodrigo Gómez, la sorpresa en el lateral derecho; Wilder Viera, Ignacio Aliseda, Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres, respectivamente. El resto, con la vuelta de Fabricio Domínguez Huertas (fue volante) al lateral derecho y la dupla de centrales Matías Pérez-Lucas Quintana, es el mismo que sufrió la primera derrota en el semestre.

La formación de Cerro Porteño vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Darío Espínola, Robert Piris da Mota, Jorge Morel, Federico Carrizo; Sergio Araújo y Luis Amarilla.