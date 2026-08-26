Guaraní presenta un fichaje avícola: el Pollo Recalde

En la semana de cierre del libro de pases, Guaraní concretó una buena incorporación, teniendo en cuenta la carrera del futbolista, no precisamente sus antecedentes inmediatos.

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Jorge “Pollo” Recalde arriba a la Toldería aurinegra con el objetivo de brindar su juego de mucha técnica al Cacique, que atraviesa por un momento deportivo turbulento bajo la conducción técnica del joven Ariel Galeano, de 29 años, resistido por las fanáticos legendarios.

La carrera de Recalde se inició en Libertad, en el que tuvo dos etapas, la primera exitosa. El mediocampista ofensivo igualmente militó en Olimpia, el argentino Newell’s Old Boys y el brasileño Ceará. Sus mejores actuaciones las tuvo en nuestro medio, ya que su paso en el exterior no fue tan bueno.

La trayectoria del “Pollo” Recalde comprende 319 partidos, con 67 goles. Registra cuatro títulos ligueros y una Copa Paraguay con el Guma, además de dos coronas ligueras, más Copa y Supercopa Paraguay con el Decano.