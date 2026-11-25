No es muy común que Guaraní utilice cuatro guardametas en un torneo corto, aunque esta vez se dio por distintas circunstancias. El Cacique lidiará el próximo domingo contra Cerro Porteño, en La Nueva Olla, a las 17:30, por la vigesimoprimera fecha (penúltima) del Clausura 2026.

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El segundo semestre arrancó con la titularidad de Gaspar Servio, quien quedó desvinculado del club por diferencias con el entonces entrenador Ariel Galeano, con el que mantuvo una discusión tras la eliminación de la Copa Paraguay contra un rival de la tercera categoría, el Sportivo Iteño.

Como el libro de pases estaba abierto, la dirigencia gestionó el fichaje de otro guardameta. En medio de los trámites se presentó una ronda, en la que le tocó atajar a Antonino Martínez, quien llegó a la Toldería proveniente de Cerro Porteño.

Después de produjo la contratación de Miguel Ángel Ramón Martínez, del Sportivo Ameliano. El luqueño, formado en General Díaz y con pasado en el Ciclón, ocupó la titularidad en el Legendario hasta que en el partido reciente, contra Recoleta FC (2-2), sufrió una lesión muscular que le impidió jugar el segundo tiempo. Su reemplazante fue Gustavo Iván Dionisi Palacios, de 23 años.

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El fernandino Dionisi Palacios será el guardameta aurinegro el domingo en la “capital del sentimiento”, salvo aún inconveniente de último momento.

En la formación de Francisco “Chiqui” Arce también habría un segundo cambio, con la inclusión de Matías López por Jesús Llano.

Gustavo Dionisi es originario de Rubio Ñu, en el que estuvo entre el 2016 y el 2018. Posteriormente pasó a Cerro Porteño, hasta que en que julio de 2021 se unió a Guaraní, que lo prestó primero a Fernando de la Mora, en 2024, y luego al Sportivo San Lorenzo, en 2025. Para el joven de 1,89 metros de estatura, el choque dominical se presenta como una vidriera para demostrar sus condiciones.