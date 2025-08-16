Santaní sale del fondo de la clasificación

Cerca de la media hora de partido, el equipo visitante logró abrir el marcador. La jugada nació de una incursión ofensiva del lateral Bernardino Villalba, quien, tras ganar la línea de fondo por la derecha, envió un centro al lado opuesto. Allí, Brandon Barbas controló el balón con el muslo y, sin pensarlo, sacó un potente zurdazo que se clavó en el techo del arco, batiendo al guardameta Pablo Gavilán.

Lea más: El 12 de Junio de Villa Hayes se apodera del liderazgo de la clasificación

Antes de que terminara la primera mitad, el conjunto albinegro duplicó su ventaja. Un pase largo de José Ayala Pacheco a la espalda de Ricardo Cardozo fue recibido por Antonio Samaniego. Con pura potencia, Samaniego dejó atrás la marca del zaguero Alejandro Rejala y sacó un zurdazo imparable para Pablo Gavilán, que se quedó inmóvil en el centro de su portería.

En los primeros minutos del segundo tiempo, el equipo comandado por Robert Gauto sentenció el encuentro. Tras un tiro de esquina ejecutado por Bernardino Villalba, Brandon Barbas aprovechó una maraña de jugadores para empujar el esférico en la línea de gol, anotando el segundo tanto en su cuenta personal y asegurando una victoria clave para el representante del segundo departamento, que sigue sumando para lograr su objetivo de la permanencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Albinegro del Tapiracuái se lleva así tres puntos, que le permiten tomarse un buen respiro en la tabla de promedios. Mientras que el “Prócer” volvió al fondo de la clasificación, lugar que estaba siendo ocupado por su rival de ayer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Emiliano Ghezzi (Barrio Vista Alegre). Árbitro: José Armoa. Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Enrique Céspedes (46’ Ángel Colmán), Alejandro Rejala, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Alan Valenzuela (61’ Nilson Camacho), Elías Bóveda, Gustavo Medina y Arístides López (61’ Fredy Colmán); Walter Pacheco (77’ Matías Castro) y Víctor Berrío (61’ Anderson Cino). D.T.: Miguel Cristaldo.

Deportivo Santaní: Armando Vera; Bernardino Villalba, Martín Giménez, Alfredo Cabrera y Luis Luján (88’ Rodrigo Ramírez); José Ayala (88’ Armando Godoy), Brandon Barbas, Federico Florentín (80’ Alexis Insfrán), Brahian Martínez y Édgar Villalba (70’ Alexander Núñez); Antonio Samaniego (70’ Marco González). D.T.: Robert Gauto.

Goles: 28’ y 49’ Brandon Barbas, 44’ Antonio Samaniego (DS).Amonestados: 63’ Walter Pacheco (FM);36’ Federico Florentín, 50’ Édgar Villalba, 63’ Brandon Barbas y 81’ Marco González (DS).

Dos encuentros matinales en la propuesta sabatina

La vigesimosegunda ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue hoy con un par de encuentros matinales, que tendrán lugar en Encarnación y en la ciudad de los “mitos y leyendas”, donde el Deportivo Capiatá buscará quedar a un punto del segundo cupo de ascenso.

Mañana, a las 10:00. Guaraní de Fram vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Mañana, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. River Plate, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Domingo, a las 10:00. Independiente CG vs. Resistencia SC, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Carlos Sánchez y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Domingo, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. Guaireña FC, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Jorge Gómez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Franco.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol